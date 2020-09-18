القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

الوقت-أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة من نوع "صماد 3".

سريع أشار إلى أن الطائرة قصفت هدفاً عسكرياً مهماً، مؤكداً أن الإصابات كانت دقيقة.

وفي السياق ذاته، أكد أن هذا الاستهداف يأتي ردّاً على تصعيد العدوان الجوي والحصار المتواصل.

بالتوازي، شدد عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" في صنعاء، محمد علي الحوثي، أمس الخميس، على ضرورة أن يكون الحل في اليمن متوازناً.

وأكد الحوثي، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، رفض أي حل يفرضه التحالف السعودي عبر الأمم المتحدة التي اتهمها بالانحياز.

وقال الحوثي: "إن عودة اليمن إلى الوضع الطبيعي ما قبل العدوان هو الأمر الحيوي لليمنيين".

واشترط أن يشمل الحل "عودة الرواتب، وخروج المحتلين، وإعادة الأسرى، وإعادة الإعمار، وترك أبناء الشعب يديرون وطنهم بلا أي تدخلات".

وجاءت تصريحات الحوثي بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بطائرة مسيرة.

وفي 9 أيلول/سبتمبر، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير عاود استهداف مطار أبها الدولي في السعودية، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع.

وفي تغريدة على "تويتر"، أكد سريع أن سلاح الجو المسير ضرب أهدافاً عسكرية وحساسة بدفعة من طائرات "صماد 3" داخل مطار أبها، وحقق إصابة دقيقة، لتعلن القوات المسلحة اليمنية بعد ذلك تنفيذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة "استهدفت هدفاً مهماً في الرياض بصاروخ بالستي من نوع "ذو الفقار" و4 طائرات صماد 3 المسيرة".

العميد يحيى سريع قال: "نعد النظام السعودي المجرم والمعتدي بعمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في عدوانه وحصاره لبلدنا العظيم وشعبنا العزيز".

وفي حزيران/يونيو، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه تمّ تنفيذ ثلاث عمليات متتالية لسلاح الجو المسيّر بعدد من طائرات "قاصف 2K " على مطار أبها السعودي الدولي.

وأشار إلى أن مطار أبها أصبح "في حالة من الشلل والانعدام التام للحالة الطبيعية التي كان عليها، وخصوصاً في العمليات العسكرية للطيران الحربي".

يُذكر أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مطلع آب/أغسطس الماضي طائرة استطلاع أميركية من نوع "آر كيو 20" في أجواء مديرية حرض في محافظة حَجَّة قبالة جيزان.