منظمة "سلام" اليابانيّة: التحالف السعودي يستخدم 10 آلاف مرتزق في اليمن

الوقت-أعلنت منظمة "سلام" الحقوقيّة اليابانيّة، أنّ التحالف السعودي "يستخدم 10 آلاف مرتزق من أفريقيا وأميركا الجنوبيّة في اليمن، بدعم من أميركا وبريطانيا وفرنسا".

منظمة "سلام" اليابانيّة، أشارت أيضاً خلال جلسة في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى أن السلطات البحرينيّة "تستخدم آلاف المرتزقة لقمع الاحتجاجات منذ العام 2011 وإسكات المعارضة الديمقراطيّة".

وكانت 29 دولة في مجلس حقوق الإنسان، دعت السعودية الثلاثاء الماضي، إلى الإفراج عن جميع المعارضين السياسيين، وناشطي حقوق المرأة، وتوفير المساءلة اللازمة عن الانتهاكات السابقة.

كما دعا بيان الدول المشترك الذي تلته مندوبة الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان، السعودية إلى "إجراء محاكمة شفافة، ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحافي جمال خاشقجي"، والذي تمّت تصفيته في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركيّة.

كما تبنى البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، قراراً يدعو دول الاتحاد إلى عدم بيع أسلحة إلى ‎السعوديّة والإمارات بسبب الحرب في اليمن.

ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد 5 أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكيّة بوقف ترخيص شركة سلاح تصدّر أسلحة للرياض.