الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه إلى جانب قبرص في خلافها مع تركيا

الوقت-أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الأربعاء، التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق قبرص في خلافها مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وقال ميشال للصحافيين بعد لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إنّ "الاتحاد الأوروبي متضامن مع قبرص التي تواجه وضعاً خطيراً"، مضيفاً "لذلك قررنا الدعوة إلى قمة حول الروابط مع تركيا".

وذكر ميشال، أنه "علينا أن نكون حازمين جداً حين يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق جميع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) بما فيها قبرص".

وتحدث أناستاسيادس عن مرحلة "مقلقة للغاية" متهماً تركيا بـ"مواصلة انتهاك المناطق البحرية" القبرصية بإجرائها أعمال حفر "غير شرعية".

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إبداء استعداده للتحرك دفاعا عن حقوق أعضائه.

وتصاعد الخلاف في آب/ أغسطس الماضي، حين أرسلت تركيا سفينة "عروج ريس" لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى المساحات المائية التي تطالب بها اليونان وتعتبرها أنقرة تابعة لها.

وعادت السفينة إلى السواحل التركية لإجراء أشغال روتينية عليها بحسب أنقرة، لكن سفينة التنقيب التركية "يافوز" تواصل أعمالها في المنطقة رغم الاحتجاجات الدولية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، حذرت قبل ذلك تركيا من أي محاولة لـ "تخويف" جيرانها في الخلاف حول الغاز في شرق المتوسط.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أعمال التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط "تثير التساؤل بشأن مستقبل العلاقات بين أنقرة والاتحاد".

من جهتها، اعتبرت تركيا أن تصريحات دول حوض البحر المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متحيزة و"منفصلة عن الواقع"، مؤكدة أنها "لا تزال منفتحة بشأن محادثات غير مشروطة مع اليونان".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان إنه يجب على اليونان "الجلوس لطاولة المفاوضات مع تركيا دون شروط" من أجل تحقيق الحوار والتعاون في المنطقة، مضيفاً أنه "يتعين على أثينا سحب سفنها الحربية المحيطة بسفينة المسح التركية أوروتش رئيس لنزع فتيل التوتر".