بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

الوقت-قال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن "الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران".

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني دومينيك راب، أن بلاده "ستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات".

وكان بومبيو قال الشهر الماضي إنه بدأ مسعى مدته 30 يوماً لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقال بومبيو إنه يجب إعادة فرض العقوبات اعتباراً من يوم الأحد.

لكن 13 من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وعددها 15 دولة، قالت إن الخطوة الأميركية باطلة لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي قبل عامين.

وقدّمت الدول الـ 13 من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكذلك الصين وروسيا، رسائل اعتراضٍ، يؤكدون فيها رفضهم الطلب الأحادي الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة فرض العقوبات الأممية "snapback" على إيران.