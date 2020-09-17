بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 29 محرم 1442

إخترنا لكم

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ في الوقت الذي انشغل فيه سُكّان الكيان بالابتهاج بالخيانة العربيّة؛ انهالت صواريخ المُقاومة الفلسطينية على مُستوطنات الكيان، حيث ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة الوقت- بينما كان من المفترض أن تغلق المملكة العربية السعودية ملف الحرب اليمنية في غضون أسابيع قليلة، إلا أنها لا تزال عالقة في مستنقع هذه الحرب التي بدأت منذ 2000 يوم، ولهذا فإن الرياض تسعى جاهده إلى الإنسحاب والخروج من هذه الحرب بماء وجهها.

نظرة على كيفية بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران توضح التصريحات التي قدمها الطيارون العراقيون أن معظم أسطول طائرات "إف 16" العراقية قد توقف عن العمل، بسبب نقص القطع الضرورية والدعم الفني من الشركة المصنعة، وهو ما تم بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية.

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور قُنبلةٌ من العيار الثقيل فجرها الرئيس التنفيذي لشركة نيت فليكس "ريد هاستينغز" كشف فيها عن صفقةٍ بين الشبكة التي يُديرها وولي عهد آل سعود

لنزع سلاح المقاومة في غزة.. وقائع خطيرة حول تشكيل تحالف عربيّ – إسرائيليّ حيث كشف برنامج "ما خفي أعظم"، الذي يبث على قناة الجزيرة التابعة لنظام آل ثاني في قطر، تفاصيل التحالف الأمنيّ والعسكريّ بين الكيان الصهيونيّ وبعض الدول العربيّة، لنزع سلاح المقاومة الفلسطينيّة في غزة .

أخبار

جونسون متفائل للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد"بريكست"

جونسون متفائل للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد"بريكست"

الاتحاد التونسي: "التطبيع الأسرلة" مدخل لتجسيد مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الوقت-اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء، أن الاتفاق التطبيعي بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل"

الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه إلى جانب قبرص في خلافها مع تركيا الوقت-أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الأربعاء، التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق قبرص في

بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

حزب الله للسفير الفرنسي: موقفنا ثابت بشأن تأليف الحكومة.. وبات معروفاً الوقت-التقى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، مساء يوم أمس الأربعاء، مسؤولين

مسؤولون إسرائيليون: لا تراجع عن خطة الضم بعد توقيع اتفاقيتي السلام الوقت-ذكر موقع "إسرائيل نيوز 24" أنه بعد التوقيع على "اتفاقيتي السلام والتطبيع الكامل للعلاقات بين

نخالة: مبادرة "السلام" العربية أخطر من "بلفور".. لا نوافق بها الوقت-أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، مساء يوم أمس

بالتزامن مع حفل التطبيع في واشنطن.. قياديو حركتي الجهاد الإسلامي وحماس يجتمعون في بيروت الوقت- استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، بحضور قياديين من الحركة، وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقد تزامن اللقاء مع حفل التطبيع الذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني اللقيط جزء من مخطط صفقة القرن الوقت- اعلن البيان الختامي للاجتماع الثالث عشر للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية إن تطبيع العلاقات المذل بين دولتي البحرين والإمارات الرجعيتين مع الكيان الصهيوني اللقيط جزء من مخطط صفقة القرن.

لافروف يبحث مع نظيره السعودي المفهوم الروسي للأمن الخليجي الوقت- تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ركزا خلالها على مستجدات الوضع في اليمن.

مجلس الشورى الإسلامي: البرلمان يسعى لحلّ عقدة عمل المديرين التنفيذيين والمنتجين الوقت- شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف على الاستماع للمواطنين ومسؤولي السلطة التنفيذية قبل أي قرار وقال ان البرلمان يسعى لفك عقدة عمل المنتجين والحرفيين والمديرين التنفيذيين.

سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد الوقت- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء بسقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرا إلى إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

كاتب اسرائيلي: اتفاقيات السلام بين "إسرائيل" والإمارات لن تخفي ملايين الفلسطينيين عن الخارطة الوقت- قال كاتب "إسرائيلي" اليوم الأربعاء، أن "احتفالات البيت الأبيض بتوقيع اتفاقيات السلام بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين لن تجعل 4.5 ملايين فلسطيني يختفون من الواقع، وسيستمرون في البقاء جيرانا لنا، وليس لأبو ظبي والمنامة".

الاحتلال الأمريكي يعزز قواعده العسكرية في الحسكة الوقت- لتعزيز وجودها غير الشرعي في محافظة الحسكة واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تزويد قواعدها غير الشرعية ونقاط احتلالها بالمعدات العسكرية واللوجستية.

مجلس حقوق الإنسان يدعو السعودية الى الإفراج عن جميع المعارضين الوقت-دعت 29 دولة في مجلس حقوق الإنسان السعودية اليوم الثلاثاء إلى الإفراج عن جميع المعارضين

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها حول الطلب على النفط الوقت-خفّضت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء توقعاتها للطلب الدولي على النفط لهذا العام، بسبب

بومبيو: الإمارات والبحرين أدركتا الخطر الإيراني! الوقت-اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الإمارات والبحرين "أدركتا التهديد

إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ على عسقلان وأسدود الوقت-تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عسقلان وأسدود، شمال قطاع غزة، مساء

"سبوتنيك": السراج سيتقدم باستقالته.. وسيشرح الأسباب غداً الوقت-نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر ليبية مطلعة محسوبة على حكومة "الوفاق"، تأكيدهم

إعلام إسرائيلي: اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين "مبالغ به جداً" الوقت-رأت "قناة 13" الإسرائيلية أن هناك "مبالغة كبيرة جداً"، في أهمية اتفاق السلام لـ"إسرائيل" مع الإمارات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الصراع الصيني الأمريكي ينتقل إلى الدولار واليوان.. في حرب العملات من المنتصر؟

بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

الإمارات و "إسرائيل" تشارك ثقافي مع عدو لقيط .. عن أي شرعية يتحدثون!

حزب الله للسفير الفرنسي: موقفنا ثابت بشأن تأليف الحكومة.. وبات معروفاً

سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد

بالتزامن مع حفل التطبيع في واشنطن.. قياديو حركتي الجهاد الإسلامي وحماس يجتمعون في بيروت

الاتحاد التونسي: "التطبيع الأسرلة" مدخل لتجسيد مشروع "الشرق الأوسط الكبير"

كاتب اسرائيلي: اتفاقيات السلام بين "إسرائيل" والإمارات لن تخفي ملايين الفلسطينيين عن الخارطة

نخالة: مبادرة "السلام" العربية أخطر من "بلفور".. لا نوافق بها

مجلس الشورى الإسلامي: البرلمان يسعى لحلّ عقدة عمل المديرين التنفيذيين والمنتجين

لافروف يبحث مع نظيره السعودي المفهوم الروسي للأمن الخليجي

التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني اللقيط جزء من مخطط صفقة القرن

مسؤولون إسرائيليون: لا تراجع عن خطة الضم بعد توقيع اتفاقيتي السلام

جونسون متفائل للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد"بريكست"

العراق والكويت وتاريخ من التناحر.. ما الذي يسعى إليه الكاظمي من مغازلة الكويت؟

انتفاضة ثالثة تلوح بالأفق.. والكيان نادمٌ على التطبيع

سلسلة غارات يشنها طيران العدوان السعودي على العاصمة اليمنية

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ

آل خليفة وأوهام تحقيق مكاسب بعد التطبيع مع الكيان المحتل

رفضاً للتواجد الإسرائيلي في سقطرى..خروج مظاهرات في زنجبار اليمنية

العراق... قتل قيادي بـ"داعش" واعتقال آخر

الاتحاد الأوروبي يحذّر بريطانيا من خروج فوضوي!

"الجهاد" تدعو السلطة الفلسطينية للانسحاب من الجامعة العربية.. و"حماس": ما حصل دليل انحراف وعجز

صناديق الثروة السيادية تسعى لتدبير أكثر من 100 مليار دولار والسبب؟!

مجلس الشورى الإسلامي: البرلمان يسعى لحلّ عقدة عمل المديرين التنفيذيين والمنتجين

الإمارات و "إسرائيل" تشارك ثقافي مع عدو لقيط .. عن أي شرعية يتحدثون!

نخالة: مبادرة "السلام" العربية أخطر من "بلفور".. لا نوافق بها

"يديعوت أحرونوت": الاتفاق مع البحرين يخدم بشكل خاص ترامب وإبن سلمان

العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة الإسلامية المعظم في إدانة المجلة الفرنسية... العصابات الصهيونية وراء المؤامرة

ما هو دور تركيا وقطر في فشل اتفاق الرياض؟

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه

كورونا يحبس أنفاس تركيا

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق

إغراءات أمريكية للسودان لقبول التطبيع.. هل تنجح أمريكا في مساعيها؟

العالم يسجّل أعلى إصابات بكورونا.. تتصدرها أميركا

خشية رد "حزب الله" ... الكيان الصهيوني يتأهب شمال فلسطين

فصائل المقاومة العراقية: إذا لم تنسحب القوات الأميركية سنصعّد عسكرياً

انفجار يستهدف رتلاً اميركياً منسحباً من معسكر التاجي

يحيى سريع: قضينا على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء

"يديعوت أحرونوت": الاتفاق مع البحرين يخدم بشكل خاص ترامب وإبن سلمان

بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء المنافسين.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء وأقربائهم

الخارجية الصينية: اجتماع اللجنة المشتركة فرصة لإعلان التزامها بالاتفاق النووي

صحيفة وول ستريت جورنال: فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة غير مرجّح

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

الخميس 29 محرم 1442
 
 
 
 
 
بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

بعد الإخفاق السابق.. بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

مواضيع ذات صلة

لقاء يجمع طهران وموسكو للتباحث حول التعاون العسكري والاتفاق النووي

موسكو تسرد في اطار اينفوغراف اجراءات اميركا لتقويض الاتفاق النووي

إيران: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب الآن يعادل ما قبل الاتفاق النووي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن "الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران".

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني دومينيك راب، أن بلاده "ستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات".

وكان بومبيو قال الشهر الماضي إنه بدأ مسعى مدته 30 يوماً لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقال بومبيو إنه يجب إعادة فرض العقوبات اعتباراً من يوم الأحد.

لكن 13 من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وعددها 15 دولة، قالت إن الخطوة الأميركية باطلة لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي قبل عامين.

وقدّمت الدول الـ 13 من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكذلك الصين وروسيا، رسائل اعتراضٍ، يؤكدون فيها رفضهم الطلب الأحادي الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة فرض العقوبات الأممية "snapback" على إيران.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مايك بومبيو بريطانيا الولايات المتحدة إيران العقوبات على إيران فرنسا ألمانيا واشنطن الاتفاق النووي الإيراني الغربي دومينيك راب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء