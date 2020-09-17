موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 29 محرم 1442

إخترنا لكم

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟ فضحت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبريّة، نوعا لانداو، التي تواجدت في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، الثلاثاء المنصرم، المحاولات المتكررة لأعضاء الوفد البحرينيّ داخل الفندق، لكي يعرفوا ما هي النسخة الفعليّة التي سيوقعها وزير خارجيّتهم في البيت الأبيض

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ في الوقت الذي انشغل فيه سُكّان الكيان بالابتهاج بالخيانة العربيّة؛ انهالت صواريخ المُقاومة الفلسطينية على مُستوطنات الكيان، حيث ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة الوقت- بينما كان من المفترض أن تغلق المملكة العربية السعودية ملف الحرب اليمنية في غضون أسابيع قليلة، إلا أنها لا تزال عالقة في مستنقع هذه الحرب التي بدأت منذ 2000 يوم، ولهذا فإن الرياض تسعى جاهده إلى الإنسحاب والخروج من هذه الحرب بماء وجهها.

نظرة على كيفية بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران توضح التصريحات التي قدمها الطيارون العراقيون أن معظم أسطول طائرات "إف 16" العراقية قد توقف عن العمل، بسبب نقص القطع الضرورية والدعم الفني من الشركة المصنعة، وهو ما تم بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية.

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور قُنبلةٌ من العيار الثقيل فجرها الرئيس التنفيذي لشركة نيت فليكس "ريد هاستينغز" كشف فيها عن صفقةٍ بين الشبكة التي يُديرها وولي عهد آل سعود

أخبار

جونسون متفائل للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد"بريكست"

جونسون متفائل للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد"بريكست"

الاتحاد التونسي: "التطبيع الأسرلة" مدخل لتجسيد مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الوقت-اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء، أن الاتفاق التطبيعي بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل"

الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه إلى جانب قبرص في خلافها مع تركيا الوقت-أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الأربعاء، التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق قبرص في

بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

حزب الله للسفير الفرنسي: موقفنا ثابت بشأن تأليف الحكومة.. وبات معروفاً الوقت-التقى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، مساء يوم أمس الأربعاء، مسؤولين

مسؤولون إسرائيليون: لا تراجع عن خطة الضم بعد توقيع اتفاقيتي السلام الوقت-ذكر موقع "إسرائيل نيوز 24" أنه بعد التوقيع على "اتفاقيتي السلام والتطبيع الكامل للعلاقات بين

نخالة: مبادرة "السلام" العربية أخطر من "بلفور".. لا نوافق بها الوقت-أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، مساء يوم أمس

بالتزامن مع حفل التطبيع في واشنطن.. قياديو حركتي الجهاد الإسلامي وحماس يجتمعون في بيروت الوقت- استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، بحضور قياديين من الحركة، وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقد تزامن اللقاء مع حفل التطبيع الذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني اللقيط جزء من مخطط صفقة القرن الوقت- اعلن البيان الختامي للاجتماع الثالث عشر للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية إن تطبيع العلاقات المذل بين دولتي البحرين والإمارات الرجعيتين مع الكيان الصهيوني اللقيط جزء من مخطط صفقة القرن.

لافروف يبحث مع نظيره السعودي المفهوم الروسي للأمن الخليجي الوقت- تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ركزا خلالها على مستجدات الوضع في اليمن.

مجلس الشورى الإسلامي: البرلمان يسعى لحلّ عقدة عمل المديرين التنفيذيين والمنتجين الوقت- شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف على الاستماع للمواطنين ومسؤولي السلطة التنفيذية قبل أي قرار وقال ان البرلمان يسعى لفك عقدة عمل المنتجين والحرفيين والمديرين التنفيذيين.

سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد الوقت- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء بسقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرا إلى إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

كاتب اسرائيلي: اتفاقيات السلام بين "إسرائيل" والإمارات لن تخفي ملايين الفلسطينيين عن الخارطة الوقت- قال كاتب "إسرائيلي" اليوم الأربعاء، أن "احتفالات البيت الأبيض بتوقيع اتفاقيات السلام بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين لن تجعل 4.5 ملايين فلسطيني يختفون من الواقع، وسيستمرون في البقاء جيرانا لنا، وليس لأبو ظبي والمنامة".

الاحتلال الأمريكي يعزز قواعده العسكرية في الحسكة الوقت- لتعزيز وجودها غير الشرعي في محافظة الحسكة واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تزويد قواعدها غير الشرعية ونقاط احتلالها بالمعدات العسكرية واللوجستية.

مجلس حقوق الإنسان يدعو السعودية الى الإفراج عن جميع المعارضين الوقت-دعت 29 دولة في مجلس حقوق الإنسان السعودية اليوم الثلاثاء إلى الإفراج عن جميع المعارضين

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها حول الطلب على النفط الوقت-خفّضت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء توقعاتها للطلب الدولي على النفط لهذا العام، بسبب

بومبيو: الإمارات والبحرين أدركتا الخطر الإيراني! الوقت-اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الإمارات والبحرين "أدركتا التهديد

إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ على عسقلان وأسدود الوقت-تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عسقلان وأسدود، شمال قطاع غزة، مساء

"سبوتنيك": السراج سيتقدم باستقالته.. وسيشرح الأسباب غداً الوقت-نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر ليبية مطلعة محسوبة على حكومة "الوفاق"، تأكيدهم

إعلام إسرائيلي: اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين "مبالغ به جداً" الوقت-رأت "قناة 13" الإسرائيلية أن هناك "مبالغة كبيرة جداً"، في أهمية اتفاق السلام لـ"إسرائيل" مع الإمارات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

جونسون متفائل للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد"بريكست"

المطبعون يشعلون شرارة الانتفاضة الثالثة.. القادة غائبون والمقاومة تحوّل أعراسهم لمآتم!

لافروف يبحث مع نظيره السعودي المفهوم الروسي للأمن الخليجي

مسؤولون إسرائيليون: لا تراجع عن خطة الضم بعد توقيع اتفاقيتي السلام

سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد

حزب الله للسفير الفرنسي: موقفنا ثابت بشأن تأليف الحكومة.. وبات معروفاً

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟

الفلسطينييون يشهدون الجريمة مرتين بفاصل 38 عاماً

بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

مجلس الشورى الإسلامي: البرلمان يسعى لحلّ عقدة عمل المديرين التنفيذيين والمنتجين

نخالة: مبادرة "السلام" العربية أخطر من "بلفور".. لا نوافق بها

حكومة أديب تصل إلى طريق مسدود.. متى سيخرج لبنان من هذا المأزق السياسي

بالتزامن مع حفل التطبيع في واشنطن.. قياديو حركتي الجهاد الإسلامي وحماس يجتمعون في بيروت

الجيش الأمريكي أمام حدث مهم كشفت عنه مناورات "ذو الفقار 99"

التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني اللقيط جزء من مخطط صفقة القرن

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ

شبح التطبيع الثقيل يلقي بظلاله على قمة الجامعة العربية

"الصحة العالمية": 35 لقاحاً ضد فيروس كورونا يخضع للتجربة على البشر

أميركا: "الديمقراطيون" يسقطون مشروع "حزمة انعاش اقتصادية" قدمها "الجمهوريون"

قاليباف: طهران ستتخذ خطوات جيدة لمواجهة مخططات "إسرائيل" في المنطقة

تحركات غاضبة بحرينية قبيل ساعات من توقيع اتفاق العار مع الصهاينة

قوى بحرينية تصدر بياناً ترفض فيه اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

البحرين ترتدي ثوب الخيانة الإماراتي.. مواقف متباينة فوق دماء الفلسطينيين!

موسكو: احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب مؤشر جيد على تقييم الآثار الضارة لسياسات أمريكا

اشتيه: نشهد غداً يوماً أسود في تاريخ الأُمة العربية

كاتب اسرائيلي: اتفاقيات السلام بين "إسرائيل" والإمارات لن تخفي ملايين الفلسطينيين عن الخارطة

جونسون متفائل للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد"بريكست"

بعد أن خذلت الشعب الفلسطينيّ..الجامعة العربية عرابة التطبيع الصهيوني!

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة

رسالة مفتوحة من کريمة الإمام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الإسلامية حول تداعيات تطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني

مخاوف جديدة تهدد الاقتصاد التركي

جنرال أمريكي يفصح عن الهجمات التي تعرّضت لها القوات الاميركية في العراق

أمريكا وتركيا تسعيان لإقامة منطقة آمنة للإرهابيين في محافظة إدلب

لجان المقاومة في فلسطين: الخيانة الجديدة من البحرين لن تغير حقيقة وطبيعة العدو الصهيوني

جدال عراقي على تحديد يوم العيد الوطني

العراق... قتل قيادي بـ"داعش" واعتقال آخر

الاتحاد الأوروبي يحذّر بريطانيا من خروج فوضوي!

إعلام إسرائيلي: من المتوقع أن يُعلَن التطبيع البحريني-الإسرائيلي من واشنطن الأسبوع المقبل

محادثة حارة بين مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة مع سفير البحرين..هذا ما جاء فيها

"سبوتنيك": السراج سيتقدم باستقالته.. وسيشرح الأسباب غداً

الصراع الصيني الأمريكي ينتقل إلى الدولار واليوان.. في حرب العملات من المنتصر؟

ترامب بعد لقائه نتنياهو: أجريت محادثة مع ملك ‎السعودية.. أشياء إيجابية للغاية ستحدث

إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ على عسقلان وأسدود

بالتزامن مع حفل التطبيع في واشنطن.. قياديو حركتي الجهاد الإسلامي وحماس يجتمعون في بيروت

الاحتلال الأمريكي يعزز قواعده العسكرية في الحسكة

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه

كورونا يحبس أنفاس تركيا

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟

الحكم النهائي لمحكمة اغتيال "رفيق الحريري".. هل هي نهاية اللعبة أم بداية الصراع؟

محلل امريكي: العلاقات الاماراتية الاسرائيلية لن تدوم، كما توقع المرشد الخامنئي

خشية رد "حزب الله" ... الكيان الصهيوني يتأهب شمال فلسطين

الحرائق تندلع في الأحراش والأراضي الزراعية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

تفاصيل العمليتين العسكريتين الأخيرتين في سوريا.. "أمريكا والأردن" أجنحة صهيونيّة قامت بضربات جوّيّة + صور

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون"

من واشنطن.. كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

عُمد مدن أميركيّة لترامب بعد تهديده لهم: عليك الإقرار بأنك لست فوق القانون

إيران: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب الآن يعادل ما قبل الاتفاق النووي

العنجهية الأمريكية يلخصها "شينكر".. الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب

تاريخ " الأزهر" يشهد تبنّي القضية الفلسطينية.. لماذا الصمت هذه المرة؟

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني"

الكاظمي إلى أمريكا.. هل يقع "التفاوض العراقي" في فخ "شراء الوقت" الذي يتبعه الأمريكيون للبقاء في العراق؟

في ظل التوتر في البحر المتوسط.. تدريبات عسكرية مشتركة بين الإمارات واليونان

العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال

ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

سفير ايران في بغداد: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين(ع)

ماراثون المفاوضات الليبية يواجه عاصفة من الخلافات الداخلية والدولية قد تُعيق نجاحه

التظاهرات الامريكية.. الحكومة الامريكية تحاول رفع وتيرة قمع المتظاهرين

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟

الخميس 29 محرم 1442
 
 
 
 
 
كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟

مواضيع ذات صلة

إعلام إسرائيلي: اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين "مبالغ به جداً"

البحرين والإمارات توقعان اتفاق "التطبيع الأسرلة" مع "إسرائيل" في واشنطن

الوفاق البحرينية: سيوقعون اليوم على وأد القدس بذريعة السلام!

إيران: البحرين والإمارات ستجبران على التراجع عن التطبيع

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لم يكن يوم توقيع اتفاق التطبيع بين العدو الصهيونيّ و كل من الإمارات و البحرين عاديّاً، فبعد فشل الأخيرتين في تبرير تحالفها مع "إسرائيل" بذرائع واهية، فضحت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبريّة، نوعا لانداو، التي تواجدت في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، الثلاثاء المنصرم، المحاولات المتكررة لأعضاء الوفد البحرينيّ داخل الفندق، لكي يعرفوا ما هي النسخة الفعليّة التي سيوقعها وزير خارجيّتهم في البيت الأبيض، ما يدل بشكل جليّ على طريقة التعامل الرخيصة مع العملاء والخانعين.

لم يمضِ بضعة أيام على تصريحات وزير الخارجيّة البحرينيّ، عبد اللطيف الزياني، على ما يسمى "اتفاق السلام"، الذي أبرمته مملكة آل خليفة مع العدو الغاصب، وادعائه أنّ الاتفاق يمثل خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينيّ، ويعمل على تجسيد المبادرة العربيّة، لكن من سوء حظه، فضحت الصحافيّة الإسرائيليّة التي تواجدت في واشنطن لتغطية مراسم الجريمة التي ارتكبتها المنامة وأبو ظبي، أسلوب التعامل الأمريكيّ مع من يرضخ لإملاءاتها ويخنع لضغوطاتها، فماذا تركت تلك العواصم من كرامة لشعوبها، عندما وقعت على اتفاقات الذل والعار، دون أن تقرأ بنداً من بنودها، أو تُصغْ سطراً من سطورها.

وفي الوقت ذاته، أكّدت فضيحة الوفد البحرينيّ كذب الادعاءات التي تحدثت عنها دولة الإمارات، بعد إعلانها تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونيّ، في 13 آب المنصرم، حيث أوضحت حينها أنّ "اتفاق الاستسلام" سيسهم في إيجاد حل لما أسمته "الصراع الفلسطينيّ – الصهيونيّ"، ما يشي بشكل واضح إلى قذارة الدور الذي تلعبه تلك الدول رغماً عن عروش حكامها في صفقة تصفيّة القضية الفلسطينيّة.

وفي هذا السياق، لم تختر مملكة البحرين بنفسها الإعلان عن اتفاق الاستسلام للعدو الغاشم في هذا التوقيت بالتحديد، بل مرغمة بسبب الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، على ملوك الخليج من أجل الرضوخ لقراراته وإعلان "اتفاق العار" مع الصهاينة، حيث أكّدت الإذاعة العبريّة، في وقت سابق، أنّ ترامب يمارس ضغوطاً على المنامة، وسيعلن اليوم موافقتها على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونيّ، وهذا ما حصل في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكيّ عن الاتفاق بين المنامة وتل أبيب.

وما ينبغي ذكره، أنّ ما نقلته الصحافية الإسرائيليّة أثار سخرية واسعة من الوفد البحرينيّ، لأنه كان يجهل طابع الوثيقة التي سيوقع عليها في البيت الأبيض، وهذا ينطبق بكل تأكيد على الوفد الإماراتيّ، فيما أعد ترامب ونتنياهو الوثيقة مسبقاً بدون علمهم، لتصبح مهمتهم التوقيع على الاتفاق فقط، دون أدنى دراية على ماذا سيوقعون.

وعلى هذا الأساس، يستغل الرئيس الأمريكيّ، خنوع واستسلام المنامة وأبو ظبي، بالتوقيع على اتفاق العار مع العدو دون علمهم ببنوده، تحت عناوين "السلام"، كورقة رابحة لتحقيق الهدف المنشود و هو رفع أسهمه الهابطة أمام شعبه، خلال الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة القادمة، والتي يحاول جاهداً أن يفوز بها بخلاف بعض التوقعات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام العالميّة.

كذلك شكل هذا الاتفاق انتصاراً لرئيس وزراء العدو الصهيونيّ، بنيامين نتنياهو ومعتقداته السياسيّة، وهي وفق زعمه "السلام مقابل السلام"، بالإضافة إلى منطق العلاقات بين العدو الصهيونيّ وكلّ دولة عربية على حدة، دون أيّ ارتباط بإنهاء الاحتلال أو التوصل إلى حلّ للمأساة الفلسطينيّة، وهذا يفند بشكل كامل المزاعم الإماراتيّة والبحرينيّة التي أصدعوا رؤوسنا بها في الفترة الماضية.

علاوة على ذلك، أشار العديد من المستخدمين الصهاينة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، إلى أنّ" ترامب استخدم أسلوب الشركات العقاريّة لتوقيع هذه الاتفاقية، حيث أنّه حصل على الكثير من الأموال في نيويورك على مر السنين وبهذه الطريقة بالتحديد"، كما غرد آخرون، "عندما يكون نتنياهو هو خصمك، فيجب عليك أن تمسك عقد الاتفاق في يدك حتى لحظة التوقيع الأخيرة، ولا تتركها"، في إشارة إلى قذارته وخُبثه.

من ناحية أخرى، تتشابه تفاصيل هذه القضيّة مع ما حدث للرئيس الصربيّ، ألكسندر فوتشيتش، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكيّ في لقاء مشترك وقتها، نقل السفارة الصربيّة إلى القدس المحتلة، معتبراً ما حدث "إعلاناً كبيراً"، فيما أظهرت تعابير وجه الرئيس الصربيّ حينها، تفاجؤه مما قاله ترامب إذ سارع للنظر إلى أوراق الاتفاق التي أمامه، واضعاً يده على رأسه، ما يشي بقذارة الإدارة الأمريكيّة وكيانها الغاصب، وحماقة وجُبن من يتعامل معها ويسلمها رقبة شعبه ومستقبله.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اتفاق التطبيع الامارات البحرين اسرائيل البيت الابيض هآرتس نوعا لانداو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء