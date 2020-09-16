التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني اللقيط جزء من مخطط صفقة القرن

الوقت- اعلن البيان الختامي للاجتماع الثالث عشر للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية إن تطبيع العلاقات المذل بين دولتي البحرين والإمارات الرجعيتين مع الكيان الصهيوني اللقيط جزء من مخطط صفقة القرن.

واكد البيان ان فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي ، وقد بذلت الفصائل الفلسطينية جهوداً كبيرة خلال السبعين عاماً الماضية لتبني نهج تفاوضي ومقاوم لتحقيق حقوقها المشروعة وتقرير مصير واستقلال فلسطين. وان في نهج المفاوضات الطويلة ، لم يحقق أي إنجاز ملموس للشعب الفلسطيني المظلوم ، باستثناء الإهمال والتنازلات وتفويت الفرص والتمدد الاستيطاني والدعم الشامل من قبل الاستكبار العالمي لكيان الاحتلال الغاصب للقدس.

واشار البيان الى ان نهج المقاومة ، بالاعتماد على أحكام القرآن المستنيرة ، والتمسك بآية "فاستقم كما امرت ومن تاب معك " شهدنا ساهم في اجراء تغيرات عميقة في المشهد السياسي والأمني والعسكري ولم يكن امام الشعب الفلسطيني المظلوم خيارا سوى المقاومة ضد القهر والتشريد والتهجير القسري وهدم المنازل والتدمير والقتل .