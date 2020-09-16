لافروف يبحث مع نظيره السعودي المفهوم الروسي للأمن الخليجي

الوقت- تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ركزا خلالها على مستجدات الوضع في اليمن.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وفيصل بحثا خلال المكالمة الأوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن، مع التركيز على ضرورة دعم الجهود الأممية الرامية إلى توصل أطراف النزاع لاتفاقات بشأن وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة وإطلاق تسوية شاملة لفترة ما بعد النزاع.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه لا يمكن المضي قدما في إحلال السلام والاستقرار المنشودين منذ زمان طويل في اليمن إلا من خلال مراعاة مصالح ومباعث قلق جميع القوى السياسية والطائفية الرئيسية والأقاليم في البلاد، بالإضافة إلى توحيد مساعي "اللاعبين الخارجيين".

وفي هذا الصدد، أعار لافروف اهتمام نظيره السعودي إلى المبادرة الروسية الخاصة بوضع مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي.

وأكدت الخارجية الروسية أن الوزيرين توصلا في المكالمة إلى اتفاق على مواصلة "ضبط الساعة" على نحو دوري بشأن الملف اليمني وغيره من المسائل المطروحة على الأجندة الإقليمية، لاسيما في سياق الفعاليات متعددة الأطراف ذات الصلة المقرر تنظيمها ضمن إطار أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما بحث وزيرا خارجية روسيا والسعودية خلال المكالمة أيضا مسائل ملحة متعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولتيهما.