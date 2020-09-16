مجلس الشورى الإسلامي: البرلمان يسعى لحلّ عقدة عمل المديرين التنفيذيين والمنتجين

الوقت- شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف على الاستماع للمواطنين ومسؤولي السلطة التنفيذية قبل أي قرار وقال ان البرلمان يسعى لفك عقدة عمل المنتجين والحرفيين والمديرين التنفيذيين.

وعقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف اليوم الاربعاء اجتماعا مع وزير الزراعة كاظم خاوازي والقائم بأعمال ووزير الصناعة بالوكالة جعفر سرقيني وأعضاء لجنة الزراعة البرلمانية ومجموعة من اصحاب حقول المواشي والدواجن.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، إن الكلمات التي ألقيت في الاجتماع لم تشر إلى نقص المرافق في البلاد ، واضاف "بما أن ميزانية قطاع الثروة الحيوانية والأدوية والسلع الأساسية الأخرى ليست كمية كبيرة ، لكن نفس المبلغ لم يتحقق ، وهو ما يظهر ان هناك مشاكل في القطاع الاداري ".

ووصف التحدي الأهم في البلاد بأنه إداري وقال: "بالنظر إلى القضايا من منظور كلي ، لا توجد مشكلة ، ولكن بمجرد وقوفنا على تفاصيل القضايا ، ندرك أن عجلة الامور لا تسير بشكل صحيح وفي الواقع ، ينبغي أن يقال ان هناك مشاكل هيكلية وأساسية في النظام الإداري والانتاجي وحتى في سياسات البلاد.

وأشار قاليباف إلى الحلول لهذه المشاكل وقال ان أفضل حل هو أن لا يتدخل البرلمان والحكومة في عمل الشعب ، وان يمارسا عملهما في الاشراف فقط .

واعتبر رئيس مجلس الشورى المنتجين والعمال والحرفيين والمدراء المجدين بانهم مجاهدي الحرب الاقتصادية وقال انه يجب القبول بأن بعض المنتفعين وبتأثير من الأعداء الاجانب والخونة بالداخل ، لا يريدون النمو والسلام للوطن". ولهذا السبب يسعى البرلمان لحل مشار عمل المنتجين والمدراء التنفيذيين.