الاحتلال الأمريكي يعزز قواعده العسكرية في الحسكة

الوقت- لتعزيز وجودها غير الشرعي في محافظة الحسكة واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تزويد قواعدها غير الشرعية ونقاط احتلالها بالمعدات العسكرية واللوجستية.

وذكر وكالة سانا نقلا عن مصادر أهلية أن رتلاً من 13 شاحنة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي مغطاة بشكل كامل تحركت من مدينة الحسكة على طريق الحسكة/القامشلي متجهة إلى أحد مقراتها وقواعدها غير الشرعية في منطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي.

وسقطت أمس مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأميركي في قرية تل حداد في ناحية اليعربية بأقصى الريف الشرقي للحسكة.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.