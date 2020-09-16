إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ على عسقلان وأسدود

الوقت-تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عسقلان وأسدود، شمال قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى "إصابة إثنين".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى "إصابة إسرائيلي بجروح متوسطة، وآخر بجروح طفيفة، قرب مجمع تجاري في أسدود نتيجة شظايا صاروخ أطلق من غزة"، وفق ما ذكرت.

مراسلة الميادين في فلسطين أفادت بأن صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود، لافتةً إلى أن "القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت على عسقلان وأسدود".

هذا وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مساء أمس عن إصابة شخصين في الثلاثينيات من العمر بجروح طفيفة، بعد تحطم الزجاج جراء سقوط صاروخ في مدينة أسدود، أطلق من قطاع غزة تزامناً مع توقيع اتفاق السلام في البيت الأبيض. بالإضافة إلى ذلك، نقل أربعة أشخاص أصيبوا بالهلع بسبب الصواريخ.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تمّ رصد صاروخين تمّ اطلاقهما من قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "منظومة القبة الحديدية تصدت إلى صاروخ واحد".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للأضرار التي خلفتها الصواريخ في أسدود.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "إصابة 6 أشخاص في مدينتي عسقلان وأسدود من ضمنهم 4 بحالة هلع".