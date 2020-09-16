"سبوتنيك": السراج سيتقدم باستقالته.. وسيشرح الأسباب غداً

الوقت-نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر ليبية مطلعة محسوبة على حكومة "الوفاق"، تأكيدهم أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، سيتقدم باستقالته غداً الأربعاء، مشيرة إلى أنه سيشرح أسبابه في بيان متلفز يعلن فيه الاستقالة.

وأوضحت المصادر أن السراج سيكلف أحد نوابه، مرجحة أن يكون أحمد معيتيق، لتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لمرحلة تمهيدية مدتها 18 شهراً.

يأتي ذلك بعد استقالة الحكومة الليبية"المؤقتة" الموالية لحفتر الإثنين برئاسة عبدالله الثني، بعد اجتماع عقده مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الموالي لحفتر، مع رئيس مجلس الوزراء في الحكومة.

وأعلن طرفا الحوار الليبي في ختام مفاوضاتهما الخميس الماضي بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، التوصل إلى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.

وأكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في بيان مشترك أنهما توصلا في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية".

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا أيضاً على "استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".

وجاءت اللقاءات تطبيقاً لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في المغرب، وتأكيداً على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واستضافت مونترو بسويسرا على مدار يومين اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز الحوار الانساني وبرعاية الأمم المتحدة.

وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويذكر أن المجلس الرئاسي الليبي نفى أمس الثلاثاء المعلومات التي تداولها موقع "أنتلجنس أونلاين" عن "اللقاء المزعوم" بين المشير خليفة حفتر والسراج في باريس.