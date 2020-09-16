ترامب بعد لقائه نتنياهو: أجريت محادثة مع ملك ‎السعودية.. أشياء إيجابية للغاية ستحدث

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تعب من الحرب"، وقال "إسرائيل تريد السلام".

كلام ترامب جاء خلال لقائه مع نتنياهو، في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، قبيل التوقيع على التطبيع بين الإمارات والبحرين مع "إسرائيل" الليلة في واشنطن، وأضاف: "سنعمل على حل الخلافات مع إسرائيل حول صفقة الأف -35 مع الإمارات"، لافتاً إلى أنه ليست لديه مشكلة في بيع مقاتلات "إف -35" للإمارات.

وكشف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أنه أجرى محادثة مع ملك ‎السعودية، وقال إنه يعتقد أن أشياء إيجابية للغاية ستحدث"، مشيراً ضمن السياق ذاته، إلى أن "على الأقل 5 أو 6 دول سيوقعون قريباً مع إسرائيل".

ترامب أضاف أن "الفلسطينيين سينضمون إلينا في الوقت المناسب"، معتبراً أن الاتفاق بين "إسرائيل" وكل من الإمارات والبحرين سيؤسس لسلام شامل في المنطقة".

وأكد أن "هناك دول أخرى ستلي قريباً جداً زعماء الإمارات والبحرين"، موضحاً أن "دول المنطقة يجب أن تقرر أي مستقبل تريده لشعوبها".

وكشف الرئيس الأميركي أن "إسرائيل" والإمارات والبحرين "ستتبادل السفراء وتقيم سفارات وتبدأ التعاون كشركاء".

وفي سياق منفصل، جدد ترامب تعهده بأنه سيبرم "اتفاقاً مع إيران إذا ربحت الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مشدداً على أن "إيران وروسيا والصين يريدون أن يحل جو بايدن في مكاني كرئيس للولايات المتحدة"،

من جهته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن "دولاً كثيرة تنتظر لإنشاء علاقات معنا"، مشيراً إلى أنه "يوجد هنا إنتصار دبلوماسي، إسرائيل ليست معزولة".

وفي خطابه في حفل التوقيع قال نتنياهو: "اليوم جزء من التاريخ، وأشكر قادة الإمارات والبحرين على عملهم من أجل السلام".