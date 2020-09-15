مجلس الشورى الاسلامي الإيراني يطالب بالإسراع في مناقشة مشروع قرار للرد على آلية الزناد

الوقت- طالب عدد من النواب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني بالإسراع في مناقشة مشروع قرار مطروح بصفة "عاجل جدا" حول رد ايران على آلية الزناد (العودة التلقائية للحظر الاممي) في حال تفعيلها.

وفي هذا الصدد اعلن رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الاسلامي نصرالله بجمان فر عن اعداد مشروع قرار من قبل عدد من النواب تم تقدميه للهيئة الرئاسية بالمجلس يقضي بالاسراع في دراسة مشروع قرار طرح سابقا بصفة عاجل جدا حول الرد على آلية الزناد.

ويتضمن طلب النواب الوقف الكامل لتنفيذ الالتزامات النووية في حال عودة قرارات الحظر التي كانت مفروضة من قبل منظمة الامم المتحدة ضد ايران قبل الاتفاق النووي.

وتضمن مشروع القرار: ان اميركا ورغم انهاء مشاركتها في الاتفاق النووي قد بدات لعبة خطيرة وخاطئة لاعادة اجراءات الحظر الاممية وهو امر مرفوض وفق منظار القوانين الدولية.

واضاف: في حال ادت هذه الخطوة الاميركية الى عودة اجراءات الحظر الاممية فان تنفيذ الالتزامات النووية من جانب ايران لن يكون مبررا اطلاقا ومن الضروري ان تتخذ ايران اجراء مضادا.