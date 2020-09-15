اليوم الثالث من عملية الفتح المُبين تنطلق اليوم

الوقت- انطلقت قطعات الحشد الشعبي المتمركزة في قاطع العمليات لليوم الثالث على التوالي ضمن عملية الفتح المُبين باتجاه عدد من الاهداف الاستخبارية في صحراء الانبار الغربية.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان صحفي، انه "شهدت العملية تدمير (3) مضافات لداعش والتي كانت تحتوي على كميات كبيرة من العبوات والاحزمة الناسفة اضافة الى العثور على مستمسكات ثبوتية وارقام عجلات تستخدم لتنقل عجلاتهم وأيهام القوات الامنية".

واضاف مصلح، ان "عملية الفتح المُبين قطعت خط امداد العدو وكشفت طرق نيسمية كان يستخدمها داعش للتنقل في الصحراء"، مؤكدا ان "اليوم الثالث سيشهد تمشيط مساحات كبيرة من الصحراء ودهم وتفتيش عدد من القرى والاودية لضمان أمن واستقرار محافظة الانبار".