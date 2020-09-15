الوفاق البحرينية: سيوقعون اليوم على وأد القدس بذريعة السلام!

الوقت- قال نائب رئيس جمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي "سيوقعون اليوم على وأد القدس بذريعة السلام"، مضيفاً "سنبقى مع الشعب الفلسطيني في خندق واحد لا مع أنظمة الذل ويؤسفنا أن يدخل اسم البحرين في صفقة العار".

وفي كلمة له أوضح الديهي أن ما يجري اليوم ليس سوى سقوط لبعض الأنظمة التي لم تكن في يوم من الأيام الى جوار الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة تقوية الموقف العربي والإسلامي في عزل العدو الاسرائيلي من خلال ضغط جماهيري واسع.

كما لفت إلى أن من يدافع عن القدس يدافع عن مكة ومن يتخلى عن القدس سيتخلى عن مكة.

كذلك توجه الديهي للسلطات البحرينية إن في موازاة سعينا للشراكة السياسية تبقى فلسطين من مرتكزاتنا الثابتة.