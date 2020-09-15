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  الثلاثاء 27 محرم 1442

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الوفاق البحرينية: سيوقعون اليوم على وأد القدس بذريعة السلام!

الوقت- قال نائب رئيس جمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي "سيوقعون اليوم على وأد القدس بذريعة السلام"، مضيفاً "سنبقى مع الشعب الفلسطيني في خندق واحد لا مع أنظمة الذل ويؤسفنا أن يدخل اسم البحرين في صفقة العار".

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لتوقيع اتفاق العار .. وزير خارجية البحرين يصل واشنطن الوقت- وصل وزير خارجية البحرين "عبداللطيف الزياني"، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للتوقيع على اتفاق العار مع الكيان الاسرائيلي.

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أخبار

موسكو: احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب مؤشر جيد على تقييم الآثار الضارة لسياسات أمريكا

الثلاثاء 27 محرم 1442
 
 
 
 
 
موسكو: احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب مؤشر جيد على تقييم الآثار الضارة لسياسات أمريكا
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الوقت- قال مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب، مؤشر جيد على تقييم الآثار الضارة لسياسات الولايات المتحدة.

وكتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة اليوم الثلاثاء: أن إيران كان لديها 15 طنا من اليورانيوم المخصب في وقت التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عام 2015.

وأضاف: أن إيران خفضت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 0.1 طن (مائة كيلوغرام) بحلول الوقت الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018.

وتابع المسؤول الروسي: لكن منذ عام 2019 زادت احتياطيات إيران من اليورانيوم وبلغت حاليا 2.1 طن.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في أحدث تقرير لها أوائل أيلول / سبتمبر الجاري إن إيران أضافت 534 كيلوغراما إلى احتياطياتها من اليورانيوم منخفض التخصيب في الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إلى 2105 كيلوغرامات.

وأعلنت إيران، رداً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة احتياطيات وإنتاج اليورانيوم عالي النقاء، أن زيادة احتياطيات اليورانيوم المخصب وإنتاج اليورانيوم عالي النقاوة يأتي في إطار الاتفاق النووي وردا على عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها.

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الوكالة الدولية اليورانيوم المخصب الاتفاق النووي

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