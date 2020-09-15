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  الثلاثاء 27 محرم 1442

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الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية

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آل خليفة وأوهام تحقيق مكاسب بعد التطبيع مع الكيان المحتل أثارت أنباء ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لقائمة المرشحين المحتملين لنيل جائزة نوبل للسلام بسبب جهوده فيما تُسمى بالوساطة بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة ، سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان نية البحرين يوم أمس في الإنضمام لإتفاق السلام والتطبيع مع اسرائيل، على خطى جارتها الإمارات.

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أخبار

ترامب: كل ما كان القادة أكثر لؤماً أنسجم معهم!

ترامب: كل ما كان القادة أكثر لؤماً أنسجم معهم!

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أخبار

ترامب: كل ما كان القادة أكثر لؤماً أنسجم معهم!

الثلاثاء 27 محرم 1442
 
 
 
 
 
ترامب: كل ما كان القادة أكثر لؤماً أنسجم معهم!

ترامب: كل ما كان القادة أكثر لؤماً أنسجم معهم!

الوقت-اعترف الرئيس دونالد ترامب في تسجيل نُشر مساء أمس الإثنين، بأنه مولع بالقادة المستبدين،

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الوقت-اعترف الرئيس دونالد ترامب في تسجيل نُشر مساء أمس الإثنين، بأنه مولع بالقادة المستبدين، قائلاً إنه كلما كانوا "أكثر قسوة ولؤماً، أنسجم معهم على نحو أفضل".

وشغّل الصحافي بوب وودوارد، التسجيل خلال برنامج "توداي" على قناة "أن بي سي" مستبقاً نشر كتابه الذي يحمل عنوان "غضب" الثلاثاء، والذي يستند إلى 18 مقابلة مسجلة أجراها مع ترامب.

وفي أحدث مقتطف من التسجيلات التي ستنشر، يشرح ترامب سبب قربه الشديد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أغلق وسائل الإعلام المستقلة ووضع عشرات الآلاف من الأشخاص خلف القضبان في حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.

كما لفت ترامب إلى نظرته الشخصية الوردية غير المعتادة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والزعيم الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقادة آخرين.

ويُسمع ترامب يقول في المقابلة المسجلة في 22 كانون الثاني/يناير: "إنني أتفق جيداً مع إردوغان، على الرغم من أنه ليس من المفترض أن أفعل ذلك لأن الجميع يقول، يا له من رجل فظيع".

وقال: "بالنسبة إلي، الأمور تسير على نحو جيد. يمكنني أن أخبرك أن العلاقات التي أقيمها، كلما كانوا أقسى وأكثر خبثاً، أنسجم معهم على نحو أفضل".

وبدا أن الرئيس الأميركي، الذي أعرب عن "حبه" لكيم وكال المديح للرئيس شي بينما كان يتشاجر مع حلفائه الديمقراطيين التقليديين في حلف "الناتو"، غير متأكد من سبب انجذابه لمثل هؤلاء القادة.

وقال لوودوارد "ستشرح ذلك لي يوماً ما، اتفقنا؟". وأردف: "اللّينون هم الذين ربما لا أحبهم كثيراَ، أو لا أنسجم معهم كثيرًا".

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دونالد ترامب الصين تركيا روسيا فلاديمير بوتين كوريا الشمالية كيم جونغ أون أميركا محمد بن سلمان رجب طيب إردوغان

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