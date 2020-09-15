"بنك الإمارات دبي الوطني" يوقّع مذكرة تفاهم مع "بنك هبوعليم" الإسرائيلي

الوقت-أعلن "بنك الإمارات دبي الوطني" أكبر مصرف في الإمارة أمس الإثنين توقيعه مذكرة تفاهم مع بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، في أول اتفاق من نوعه بين مصرفين من الطرفين بعد إعلان اتفاق التطبيع بينهما في 13 آب/أغسطس الماضي.

وقال بيان صادر عن حكومة دبي "تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل".

وبحسب البيان، تمّ توقيع الاتفاقية بحضور هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي في "بنك هبوعليم".

ونقل البيان عن نيلسون قوله "ننظر للمستقبل بعين التفاؤل وسنعمل أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري".

وأضاف نيلسون "ستقدم هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة، إلى جانب تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق التي تمتد فيها أعمالنا".

من جانبه، أكد كوتلر بحسب البيان أن الاتفاق "يمثل إنجازاً لافتاً سيمكن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات، وبالتالي مع دول أخرى".

ومن المقرّر أن يشرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال احتفال في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، على توقيع مسؤولين إماراتيين وبحرينيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يطلق عليها الأميركيون "اتفاقات أبراهام".