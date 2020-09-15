موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 27 محرم 1442

إخترنا لكم

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور قُنبلةٌ من العيار الثقيل فجرها الرئيس التنفيذي لشركة نيت فليكس "ريد هاستينغز" كشف فيها عن صفقةٍ بين الشبكة التي يُديرها وولي عهد آل سعود

لنزع سلاح المقاومة في غزة.. وقائع خطيرة حول تشكيل تحالف عربيّ – إسرائيليّ حيث كشف برنامج "ما خفي أعظم"، الذي يبث على قناة الجزيرة التابعة لنظام آل ثاني في قطر، تفاصيل التحالف الأمنيّ والعسكريّ بين الكيان الصهيونيّ وبعض الدول العربيّة، لنزع سلاح المقاومة الفلسطينيّة في غزة .

الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية الوقت- بعد مضي شهر على إعلان تطبيع العلاقات الإماراتية مع الكيان الصهيوني ، كررت حكومة آل خليفة في البحرين ذات السيناريو ، وبغض النظر عن الاختلافات الاستراتيجية بين موقف الإمارات والبحرين من التسوية مع الكيان الصهيوني ، فربما يكون السؤال الأهم الذي يتبادر إلى الذهن هو ما هي الأبعاد والتداعيات الداخلية والإقليمية لعمل آل خليفة في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ؟

انتفاضة ثالثة تلوح بالأفق.. والكيان نادمٌ على التطبيع مُخطئاً اعتقد الكيان أنّ توسعه في التطبيع سيكسر شوكة الفلسطينيين ويجعلهم وحيدون في مواجهة آلته العسكرية، مُتكئاً على الانقسام الفلسطيني الداخلي؛ غير أنّه

رسالة مفتوحة من کريمة الإمام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الإسلامية حول تداعيات تطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني حذرت کريمة الإمام الخميني(رحمه الله) والأمينة العامة لجمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، في رسالة مفتوحة لقادة بعض الدول الإسلامية، من مساعي بعض الدول لتطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني، ونبَّهتهم إلی غضب شعوبهم.

أخبار

ترامب: كل ما كان القادة أكثر لؤماً أنسجم معهم!

ترامب: كل ما كان القادة أكثر لؤماً أنسجم معهم!

الوقت-اعترف الرئيس دونالد ترامب في تسجيل نُشر مساء أمس الإثنين، بأنه مولع بالقادة المستبدين،

"بنك الإمارات دبي الوطني" يوقّع مذكرة تفاهم مع "بنك هبوعليم" الإسرائيلي الوقت-أعلن "بنك الإمارات دبي الوطني" أكبر مصرف في الإمارة أمس الإثنين توقيعه مذكرة تفاهم مع بنك "هبوعليم"

بوتين وعد بدعم اقتصاد بيلاروسيا.. ولوكاشينكو يؤكد اعتزامه تعديل دستور البلاد الوقت-أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو مساء أمس الإثنين، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين،

جونسون يتهم الاتحاد الأوروبي بإقامة "حدود جمركية داخل بلاده" الوقت- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أنه يريد من خلاله "صون سلامة ووحدة أراضي المملكة

واشنطن تحضّ "العدل الدولية" على رفض النظر في قضية العقوبات على إيران الوقت-حضّت الولايات المتحدة أمس الإثنين محكمة العدل الدولية على رفض طلب إيران الهادف إلى رفع الع

صناديق الثروة السيادية تسعى لتدبير أكثر من 100 مليار دولار والسبب؟! الوقت-قالت مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية، إن من المرجح أن تستنزف الضربة المزدوجة الناتجة عن انهيار

اشتيه: نشهد غداً يوماً أسود في تاريخ الأُمة العربية الوقت-دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الدول العربية إلى رفض الخطوة الإماراتية البحرينية، وعدم المشاركة

"القدس الدنيوية": الاتفاقية الإماراتية-الإسرائيلية تشرّع للإسرائيليين الصلاة داخل الأقصى الوقت-أفاد مركز "القدس الدنيوية"، وهو أحد مراكز الدراسات الإسرائيلية المتخصصة في شؤون القدس المحتلة أن اتفاقية

إيران: البحرين والإمارات ستجبران على التراجع عن التطبيع الوقت- اكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي اكبر ولايتي، اليوم الاثنين، أن البحرين والامارات ستجبران على التراجع عن موقفهما الذي جاء بإذن من السعودية.

العراق... قتل قيادي بـ"داعش" واعتقال آخر الوقت- أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الاثنين، عن قتل الممول الرئيسي لمعسكرات "داعش" في الرطبة، والقاء القبض على قيادي مهم بالتنظيم بانزال جوي لطيران التحالف الدولي والوحدة التكتيكية الاولى لجهاز مكافحة الارهاب.

قوى بحرينية تصدر بياناً ترفض فيه اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الوقت- رفضت قوى بحرينية اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها رسميا، الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

باقري: نرفض بشدة تدخل السفارات الأوروبية في شؤون إيران الداخلية الوقت- اعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، علي باقري، عن رفضه الشديد لتدخل بعض سفارات الدول الأوروبية في شؤون ايران الداخلية.

لتوقيع اتفاق العار .. وزير خارجية البحرين يصل واشنطن الوقت- وصل وزير خارجية البحرين "عبداللطيف الزياني"، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للتوقيع على اتفاق العار مع الكيان الاسرائيلي.

"إسرائيل" تصدر أمراً بهدم مسجد في القدس المحتلة الوقت- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت اليوم الاثنين، أمرا بهدم مسجد القعقاع في بلدة سلوان في القدس الشرقية.

اجتماعات فرنسية مصرية لتنسيق عسكري واستخباراتي ضد تركيا الوقت- كشفت مصادر مصرية أن الرئيسين المصري "عبدالفتاح السيسي" والفرنسي "إمانوئل ماكرون"، اتفقا على عقد اجتماعات متتالية عن بُعد بين مسؤولين عسكريين واستخبارتيين من البلدين.

قاليباف: طهران ستتخذ خطوات جيدة لمواجهة مخططات "إسرائيل" في المنطقة الوقت-قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم أمس، إن تط

جونسون: الاتحاد الأوروبي يهدد وحدة أراضي المملكة.. وإيرلندا ترد: هذا تحريف وليس الحقيقة الوقت-اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس، الاتحاد الأوروبي، بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة

100 مليون دولار من بلومبرغ لحملة بايدن الانتخابية في فلوريدا وترامب يردّ الوقت-يعتزم الملياردير مايكل بلومبرغ، الذي أنفق مليار دولار على محاولته الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي

استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين بقصف جوي للتحالف السعودي الوقت- أعلنت وزارة الصحة اليمنية بصنعاء عن استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين من جراء

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس الوقت-أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد 3 من عناصرها "وذلك خلال

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

آل خليفة وأوهام تحقيق مكاسب بعد التطبيع مع الكيان المحتل

لتوقيع اتفاق العار .. وزير خارجية البحرين يصل واشنطن

قوى بحرينية تصدر بياناً ترفض فيه اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

واشنطن تحضّ "العدل الدولية" على رفض النظر في قضية العقوبات على إيران

اشتيه: نشهد غداً يوماً أسود في تاريخ الأُمة العربية

انتفاضة ثالثة تلوح بالأفق.. والكيان نادمٌ على التطبيع

إيران: البحرين والإمارات ستجبران على التراجع عن التطبيع

جونسون يتهم الاتحاد الأوروبي بإقامة "حدود جمركية داخل بلاده"

"إسرائيل" تصدر أمراً بهدم مسجد في القدس المحتلة

"بنك الإمارات دبي الوطني" يوقّع مذكرة تفاهم مع "بنك هبوعليم" الإسرائيلي

لنزع سلاح المقاومة في غزة.. وقائع خطيرة حول تشكيل تحالف عربيّ – إسرائيليّ

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

اجتماعات فرنسية مصرية لتنسيق عسكري واستخباراتي ضد تركيا

صناديق الثروة السيادية تسعى لتدبير أكثر من 100 مليار دولار والسبب؟!

باقري: نرفض بشدة تدخل السفارات الأوروبية في شؤون إيران الداخلية

صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية

مخاوف جديدة تهدد الاقتصاد التركي

تحديد موعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي مع"إسرائيل"

تركيا: على الاتحاد الأوروبي التزام الحياد في نزاع شرق المتوسط مع اليونان

لوكاشينكو: كل ما تقترحه المعارضة كارثة.. ولن أرحل!

أميركا: "الديمقراطيون" يسقطون مشروع "حزمة انعاش اقتصادية" قدمها "الجمهوريون"

التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين داخل الإمارات وخارجها

أبعاد وأهداف زيارة وزير الخارجية الهندي لطهران.. ما مدى أهمية ميناء "تشابهار" الإيراني بالنسبة للهنود؟

بحماية من قوات الاحتلال.. استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

الرئيس الايراني: اميركا مستاءة وغاضبة من ادارة الامور جيدا في ايران رغم الحظر وكورونا

محادثة حارة بين مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة مع سفير البحرين..هذا ما جاء فيها

الرئيس الايراني: اجتماع السلطات الثلاث ناقش وضع العملة الصعبة وخفض التضخم

تقدّم محور المقاومة وتراجع محور ترامب في العراق

"المقاومة الشعبية" الفلسطينية تعلن يوم رفض شعبي انتفاضي

حماس: تشكيل "القيادة الوطنية الشعبية" خطوة عملية لتحويل التوافق الوطني إلى إجراءات على الأرض

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

التطبيع خيانة.. إدانات عالميّة وإقليميّة للتطبيع الإماراتي - الإسرائيلي +صور

العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال

البنتاغون: نعمل على خفض مستويات قواتنا في العراق

أطماع الإمارات في سقطرى اليمنية.. ما الذي يبحث عنه الضباط الإماراتيون والإسرائيليون في الجزيرة؟

بمناسبة ترشحه.. ترامب يقيم حفلاً مزدحماً خالياً من إجراءات الوقاية من كورونا

الخارجية الروسية: فشل واشنطن بتمرير قرارها الخاص بإيران دليل قاطع على وجود ونفوذ القانون الدولي

بعد زيارات سريّة لنتنياهو.. لماذا توجه رئيس الموساد إلى الإمارات؟

إعلام إسرائيلي عن مسؤول إماراتي: اتفاقية التطبيع تشمل بيع واشنطن طائرات "إف-35" لأبو ظبي

بعد الأنباء عن قواعد إماراتية في اليمن تفيد إسرائيل.. الحوثي يعلّق

زيارة "ماكرون" إلى بغداد.. محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية في غرب آسيا

عُمد مدن أميركيّة لترامب بعد تهديده لهم: عليك الإقرار بأنك لست فوق القانون

روحاني: أولوية إيران هي تنمية وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

الثلاثاء 27 محرم 1442
 
 
 
 
 
ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

مواضيع ذات صلة

بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء المنافسين.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء وأقربائهم

ابن سلمان يخشى من مهاجمة القطريين والإيرانيين في حال أقام علاقات علنية مع "إسرائيل"!

المقررة الخاصة للأمم المتحدة: ابن سلمان هو "المشتبه الرئيس" في جريمة قتل خاشقجي

العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة.. ابن سلمان يحوّل السعودية إلى دارٍ للبغاء

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت – قُنبلةٌ من العيار الثقيل فجرها الرئيس التنفيذي لشركة نيت فليكس "ريد هاستينغز" كشف فيها عن صفقةٍ بين الشبكة التي يُديرها وولي عهد آل سعود تعهدت الشبكة خلالها بإزالة حلقة من برنامج "باتريوت آكت" وهي حلقة تضمّنت انتقادات لاذعة بحق ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان فيما يخص علاقته بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفي المقابل توافق حكومة آل سعود على عرض برامج إباحيّة ضمن البرامج التي تبثّها الشبكة الموجّهة إلى مملكة آل سعود، حيث تمتلئ تلك البرامج بالمشاهد الإباحيّة والمثليّة الجنسية وما إلى هنالك من انحطاطٍ أخلاقي.

مدير نيت فليكس وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أكد أن حكومة السعودية وافقت على عرض برامج معروفة بالمشاهد الإباحية، ومنها مسلسل "كوير آي" الذي يتناول مشاكل عامة للمثليين الجنسيين بالإضافة للمسلسل الكوميدي "الثقافة الجنسية" والذي يحتوي على مشاهد إباحية، ومسلسل "اورانج إز ذا نيو بلاك" وهو مسلسل جنسي مشهور يضم عشرات اللقطات الإباحية من داخل سجن للنساء، بعد أن اعتبرت حكومة السعودية أنّ برنامج "باتريوت آكت" ينتهك حقوق البث في المملكة، وكأنّ البرامج الإباحيّة تلك لا تنتهك حقوق البث ولا تنتهك حُرمة الحرمين الشريفين اللذين يدّعي حُكّام آل سعود أنّهم خُدّامٌ لها.

مصداقيّة على المحك

يبدو أنّ شبكة "نيت فليكس" وفي سبيل الترويج للأفكار التي نشأت لأجلها تضرب بعرض الحائط بكافة القيم والأعراف الصحفيّة، حيث أنّ برنامج "باتريوت آكت" والذي يحظى بمُشاهدة جماهيريّة ويقدمه الصحفي "حسن منهاج" حاول التحدّث عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، غير أنّ حلقة مثيرة للجدل تمّ إيقافها بعد ضغوطات من حكومة آل سعود، ومُقايضتها ببث برامج إباحية موجّهة إلى الداخل السعودي، وهو حلٌّ قال عنه هاستينغز "حل وسط" حسب رأيه، في حين أعلن منهاج الشهر الماضي انتهاء برنامجه الحواري الكوميدي "باتريوت آكت" بعد قرابة عامين، وذلك رداً على إزالة الحلقة من قِبل حكومة السعودية.

وقال منهاج في ذلك الوقت: "من الواضح أن أفضل طريقة لمنع الناس من مشاهدة شيء ما هو حظرها"، وأضاف: "دعونا لا ننسى أن أكبر أزمة إنسانية في العالم تحدث في اليمن الآن"، كما حث متابعيه على التبرع لجهود الإغاثة التي تبذلها لجان الإنقاذ الدولية.

الكرسي أولاً

عُقودٌ طويلة مرّت كان يتغنى خلالها حُكّام السعودية بأنّهم يُحافظون على الأخلاق العامة، وأنّ مملكتهم تُعتبر مثالاً في الأخلاق، حتى أنّهم شكّلوا جهاز شرطة خاص للأخلاق العامة–قبل أن يُجمدها ابن سلمان- وهي شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، غير أنّه ومنذ وصول ابن سلمان إلى ولاية العهد بات واضحاً للعيان أنّ النهج المُقبل لبلاد الحرمين الشريفين هو التخلي عن كُلِّ ما هو إسلامي أو عربي أو حتى شرقي، لتنسجم المملكة مع الإسلام الأمريكي والتوجّهات الأمريكية لتتبدل المملكة وخلال سنينٍ قليلة وتتحول إلى ما يُشبه لاس فيغاس بعد أن أطلق ابن سلمان ما يُعرف بهيئة الترفيه، التي عملت على تغريب المُجتمع الإسلامي في الجزيرة العربية، والتي كان من إنجازاتها الجبّارة "الكازينو الحلال".

لا ريب أن ابن سلمان بات مُسعد لتنفيذ أيّة إملاءات مقابل وصوله إلى كُرسي الحكم، وبعد أن عَلِمَ الأمريكيون ذلك باتوا يُقايضونه على كُلِّ شيء، وباتوا يقتنصون الفرص للضغط عليه لتمرير مشاريعهم التي يعلمون جيداً أنّها لن تمر من خلال تأثيرهم على العائلة المالكة، لذا باتوا يتوجّهون إلى الشعب مُباشرة من خلال المِنصّات الإعلامية ولا سيما "نيت فليكس" وشبكة قنوات "أم بي سي" معتمدين على قاعدة "ما تكرر تقرر"، وعلى هذا الأساس باتت القنوات الموجّهة للشعب السعودي تزخر بالمشاهد الإباحيّة والتطبيعيّة، حتى أنّ قنوات الأطفال لم تسلم من هذا التغلغل حيث بثّت قناة "أم بي سي 3" والمُخصصة للأطفال لقطات إباحية مع تشجيع للمثلية الجنسية.

وفي النهاية؛ فإنّ دولة "علمانية" كتركيا أوقفت تراخيص "نيت فليكس" التي تُصرُ على الترويج للمثليّة الجنسيّة وبث المشاهد الإباحيّة، وبعد تخييرها بين إيقاف تلك البرامج أو إلغاء ترخيصها، عملت الحكومة التركيّة على إيقاف بث تلك الشبكة في بلاها، في حين تقوم بلاد الحرمين بالترويج لتلك البرامج، فالمملكة "المُحافظة" ومقابل حفظ ماء وجه سيِّدها الحالي وملكها المُقبل محمد بن سلمان؛ ارتضت على نفسها بث المشاهد الإباحيّة في سبيل إخفاء حقيقة مقتل الخاشقجي والتي بات الجميع يعرفها ويعرف دور ولي عهد آل سعود في تلك الجريمة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ابن سلمان نتفليكس حسن منهاج جمال خاشقجي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء