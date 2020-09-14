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  الإثنين 26 محرم 1442

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إيران: البحرين والإمارات ستجبران على التراجع عن التطبيع

إيران: البحرين والإمارات ستجبران على التراجع عن التطبيع

الوقت- اكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي اكبر ولايتي، اليوم الاثنين، أن البحرين والامارات ستجبران على التراجع عن موقفهما الذي جاء بإذن من السعودية.

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أخبار

إيران: البحرين والإمارات ستجبران على التراجع عن التطبيع

الإثنين 26 محرم 1442
 
 
 
 
 
إيران: البحرين والإمارات ستجبران على التراجع عن التطبيع
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الوقت- اكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي اكبر ولايتي، اليوم الاثنين، أن البحرين والامارات ستجبران على التراجع عن موقفهما الذي جاء بإذن من السعودية.

وقال ولايتي خلال مؤتمره الصحفي، "الإعلان عن العلاقات السرية بين بعض الأنظمة الرجعية والصهاينة هو رد فعل إنفعالي في مواجهة قوى المقاومة في العالم الإسلامي، هذا الأمر الذي تم بتخطيط أمريكا والصهاينة لن يصل الى النتيجة وسيتم فضحهم اكثر قريبا وسيجبرون على التراجع عما قاموا به والذي يخالف مصالح المسلمين".

واعلن عن عقد اجتماع طارئ الاربعاء القادم ردا على اتفاقية تطبيع العلاقات بين الامارات العربية المتحدة والبحرين والكيان الصهيوني.

واضاف: ان تطبيع العلاقات بين قادة الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني اندلع موجة من الاستياء في جميع أنحاء العالم الإسلامي و هذا الاجتماع سيعقد في اطار الرد على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني و التنديد به.

وتابع، ان طهران تحتضن الاربعاء القادم الاجتماع الطارئ للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية الذي سيعقد عبر فيديو كنفرانس وبمشاركة ممثلين عن 50 دولة إسلامية.

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كلمات مفتاحية :

البحرين والامارات السعودية أمريكا والصهاينة

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