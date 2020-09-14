العراق... قتل قيادي بـ"داعش" واعتقال آخر

الوقت- أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الاثنين، عن قتل الممول الرئيسي لمعسكرات "داعش" في الرطبة، والقاء القبض على قيادي مهم بالتنظيم بانزال جوي لطيران التحالف الدولي والوحدة التكتيكية الاولى لجهاز مكافحة الارهاب.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بامر من قيادة العمليات المشتركة ، نفذ طيران التحالف الدولي مع الوحدة التكتيكية الاولى مِن ابطال جهاز مكافحة الارهاب انزالا، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".

واضافت، أن الانزال "أسفر عن قتل إرهابي َهو الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة، كما القي القبض قيادي مهم مِن عصابات داعش الأرهابية . وعادت القوة الى قواعدها بدون حادث".