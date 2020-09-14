لتوقيع اتفاق العار .. وزير خارجية البحرين يصل واشنطن

الوقت- وصل وزير خارجية البحرين "عبداللطيف الزياني"، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للتوقيع على اتفاق العار مع الكيان الاسرائيلي.

ويشارك "الزياني" إلى جانب وزير خارجية الإمارات "عبدالله بن زايد"، في حفل التوقيع بالبيت الأبيض الثلاثاء بحضور رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن سفير مملكة البحرين لدى واشنطن الشيخ "عبدالله بن راشد آل خليفة"، كان في استقبال "الزياني" والوفد المرافق له.

والجمعة الماضي، صدر بيان ثلاثي عن البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أفاد أنه تم الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين والكيان المحتل.

وأوضح أن الملك البحريني "حمد بن عيسى"، و"نتنياهو" اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين "إسرائيل" ومملكة البحرين.

وتعتبر الإمارات والبحرين، ثالث ورابع دولة عربية، تقيم علاقات رسمية مع "إسرائيل"، بعد مصر والأردن، خلال أقل من شهر، وسط احتفاء إسرائيلي، وتنديد فلسطيني.