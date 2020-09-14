موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 26 محرم 1442

إخترنا لكم

الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية

الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية الوقت- بعد مضي شهر على إعلان تطبيع العلاقات الإماراتية مع الكيان الصهيوني ، كررت حكومة آل خليفة في البحرين ذات السيناريو ، وبغض النظر عن الاختلافات الاستراتيجية بين موقف الإمارات والبحرين من التسوية مع الكيان الصهيوني ، فربما يكون السؤال الأهم الذي يتبادر إلى الذهن هو ما هي الأبعاد والتداعيات الداخلية والإقليمية لعمل آل خليفة في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ؟

انتفاضة ثالثة تلوح بالأفق.. والكيان نادمٌ على التطبيع مُخطئاً اعتقد الكيان أنّ توسعه في التطبيع سيكسر شوكة الفلسطينيين ويجعلهم وحيدون في مواجهة آلته العسكرية، مُتكئاً على الانقسام الفلسطيني الداخلي؛ غير أنّه

رسالة مفتوحة من کريمة الإمام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الإسلامية حول تداعيات تطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني حذرت کريمة الإمام الخميني(رحمه الله) والأمينة العامة لجمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، في رسالة مفتوحة لقادة بعض الدول الإسلامية، من مساعي بعض الدول لتطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني، ونبَّهتهم إلی غضب شعوبهم.

آل خليفة وأوهام تحقيق مكاسب بعد التطبيع مع الكيان المحتل أثارت أنباء ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لقائمة المرشحين المحتملين لنيل جائزة نوبل للسلام بسبب جهوده فيما تُسمى بالوساطة بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة ، سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان نية البحرين يوم أمس في الإنضمام لإتفاق السلام والتطبيع مع اسرائيل، على خطى جارتها الإمارات.

عُذر أقبح من ذنب.. البحرين تفشل في تبرير تحالفها مع "إسرائيل" لم تتعلم المنامة من فشل أبو ظبي في تبرير تحالفها مع العدو الصهيونيّ بذرائع واهية، بل روجت بشكل فاشل لاختلاق إيجابيات لفعلتها النكراء، خاصة مع وجود رفض شعبيّ عارم داخل البلاد لتلك المسألة، حيث أشار وزير الخارجية البحرينيّ، عبد اللطيف الزياني

أخبار

"إسرائيل" تصدر أمراً بهدم مسجد في القدس المحتلة

"إسرائيل" تصدر أمراً بهدم مسجد في القدس المحتلة

الوقت- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت اليوم الاثنين، أمرا بهدم مسجد القعقاع في بلدة سلوان في القدس الشرقية.

اجتماعات فرنسية مصرية لتنسيق عسكري واستخباراتي ضد تركيا الوقت- كشفت مصادر مصرية أن الرئيسين المصري "عبدالفتاح السيسي" والفرنسي "إمانوئل ماكرون"، اتفقا على عقد اجتماعات متتالية عن بُعد بين مسؤولين عسكريين واستخبارتيين من البلدين.

قاليباف: طهران ستتخذ خطوات جيدة لمواجهة مخططات "إسرائيل" في المنطقة الوقت-قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم أمس، إن تط

جونسون: الاتحاد الأوروبي يهدد وحدة أراضي المملكة.. وإيرلندا ترد: هذا تحريف وليس الحقيقة الوقت-اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس، الاتحاد الأوروبي، بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة

100 مليون دولار من بلومبرغ لحملة بايدن الانتخابية في فلوريدا وترامب يردّ الوقت-يعتزم الملياردير مايكل بلومبرغ، الذي أنفق مليار دولار على محاولته الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي

استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين بقصف جوي للتحالف السعودي الوقت- أعلنت وزارة الصحة اليمنية بصنعاء عن استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين من جراء

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس الوقت-أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد 3 من عناصرها "وذلك خلال

"لا سلام مع الإرهاب".. تظاهرات بحرينية وحملات افتراضية منددة بالتطبيع الوقت-تستمر الحملات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي ض

عشية توقيع اتفاق التطبيع مع أبو ظبي والبحرين.. نتنياهو: سأجلب اتفاقية سلام مقابل السلام الوقت- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى المطار، إنه ذاهب

"القيادة الموحدة" الفلسطينية تعلن انطلاق المسيرة الشعبية الشاملة

اليهود يتظاهرون ضد نتنياهو في واشنطن الوقت- يستعد عشرات اليهود القاطنين في الولايات المتحدة، التظاهر ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الثلاثاء، خلال مُشاركته في مراسم توقيع اتفاقية التطبيع مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض.

حماس: تشكيل "القيادة الوطنية الشعبية" خطوة عملية لتحويل التوافق الوطني إلى إجراءات على الأرض الوقت- رحبت حركة حماس بخطوة تشكيل " القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية" في فلسطين وبصدور البيان الأول عن هذا الإطار، ما يمثل خطوة عملية لتحويل التوافق الوطني إلى إجراءات على الأرض.

عصابات ترويج المخدرات تتخذ الإمارات موطناً لها! الوقت- تحولت دولة الإمارات إلى مقصد رئيسي للعصابات الدولية الناشطة في مجال ترويج المخدرات بفعل حجم الفساد والانحلال المنتشر في الدولة والتزايد المستمر في أعداد المدمنين.

البرلمان الإيراني: محاولات فرض التطبيع بين "اسرائيل" ودول الخليج الفارسي ستزعزع أمن المنطقة الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن محاولات فرض التطبيع بين الكيان الصهيوني ودول الخليج الفارسي سيقود حتما الى زعزعة الأمن.

"المقاومة الشعبية" الفلسطينية تعلن يوم رفض شعبي انتفاضي الوقت- أصدرت "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية" بيانها الأول، الذي أعلنت فيه انطلاقة "مسيرة كفاحية شعبية شاملة، لن تنتهي إلا بإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين والقدس عاصمتها"، وذلك بالاعتماد على قرارات مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني.

ملياردير أمريكي يعتزم ضخ 100 مليون دولار دعماً لبايدن في الانتخابات الوقت- يعتزم الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ الذي انسحب من سباق ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020، ضخ مئة مليون دولار لمساعدة حملة جو بايدن في ولاية فلوريدا.

الرئيس الايراني: اجتماع السلطات الثلاث ناقش وضع العملة الصعبة وخفض التضخم الوقت- وقال الرئيس الايراني حسن روحاني ان اجتماع السلطات الثلاث ناقش قضايا العملة الصعبة والسيولة النقدية بالبلاد وما هي البرامج التي يجب تنفيذها وترجمتها على وجه السرعة.

وزيرا خارجية البحرين و"إسرائيل" يتبادلان الأحاديث "الودية" الوقت-ذكرت وكالة أنباء البحرين أن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الخارجية البحرينيالوقت-ذكرت وكالة أنباء البحرين أن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الخارجية البحريني

"تضع واشنطن في مأزق لا مخرج منه"..لماذا يتحدث الإعلام الصيني عن الصواريخ الروسية؟ الوقت-كشف موقع "سينا" الصيني تفاصيل عن خصائص منظمات الصواريخ الروسية، وقال إنها

إردوغان لماكرون: لا تعبث مع تركيا الوقت-حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس السبت من

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"لا سلام مع الإرهاب".. تظاهرات بحرينية وحملات افتراضية منددة بالتطبيع

حماس: تشكيل "القيادة الوطنية الشعبية" خطوة عملية لتحويل التوافق الوطني إلى إجراءات على الأرض

اجتماعات فرنسية مصرية لتنسيق عسكري واستخباراتي ضد تركيا

عُذر أقبح من ذنب.. البحرين تفشل في تبرير تحالفها مع "إسرائيل"

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس

البرلمان الإيراني: محاولات فرض التطبيع بين "اسرائيل" ودول الخليج الفارسي ستزعزع أمن المنطقة

عضو مجلس النواب الأفغاني في حديث لـ "الوقت": لطالما دعم الشعب الأفغاني ابطال المقاومة في لبنان وفلسطين

جونسون: الاتحاد الأوروبي يهدد وحدة أراضي المملكة.. وإيرلندا ترد: هذا تحريف وليس الحقيقة

انتفاضة ثالثة تلوح بالأفق.. والكيان نادمٌ على التطبيع

عصابات ترويج المخدرات تتخذ الإمارات موطناً لها!

تمهيد الرياض لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.. ابتداء ًمن المنامة وصولاً الى المنابر الدينية

آل خليفة وأوهام تحقيق مكاسب بعد التطبيع مع الكيان المحتل

100 مليون دولار من بلومبرغ لحملة بايدن الانتخابية في فلوريدا وترامب يردّ

اليهود يتظاهرون ضد نتنياهو في واشنطن

رسالة مفتوحة من کريمة الإمام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الإسلامية حول تداعيات تطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني

لماذا لا يريد جعجع ألا يرد "حزب الله" على الاعتداءات الاسرائيلية؟

العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة الإسلامية المعظم في إدانة المجلة الفرنسية... العصابات الصهيونية وراء المؤامرة

مخاوف جديدة تهدد الاقتصاد التركي

عدوان "إسرائيلي" على حلب

تركيا: على الاتحاد الأوروبي التزام الحياد في نزاع شرق المتوسط مع اليونان

لافروف: إيران وروسيا وتركيا متفقة على منع تكرار السيناريو الليبي العراقي في سوريا

أميركا: "الديمقراطيون" يسقطون مشروع "حزمة انعاش اقتصادية" قدمها "الجمهوريون"

عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود

الرئيس التركي: لن نسمح لأحد بنهب ثرواتنا

مصادر: منظمة التحرير هددت بانسحاب فلسطين من الجامعة إن تبنت المشروع الإماراتي

الرئيس الايراني: اميركا مستاءة وغاضبة من ادارة الامور جيدا في ايران رغم الحظر وكورونا

"تضع واشنطن في مأزق لا مخرج منه"..لماذا يتحدث الإعلام الصيني عن الصواريخ الروسية؟

حزب الله: المقاومة متمسكة بتحرير فلسطين بالكامل وترفض كل أشكال التطبيع

البحرين: إقامة علاقات مع "إسرائيل" يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها

جونسون: الاتحاد الأوروبي يهدد وحدة أراضي المملكة.. وإيرلندا ترد: هذا تحريف وليس الحقيقة

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

المقاومة رابضة على قلوب الصهاينة.. رغم الضغوط حزب الله في أوج قوته

فشل أمريكا في تمديد حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.. فما هي التداعيات؟

السيادة اللبنانية على المحك.. ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟

كورونا يحبس أنفاس تركيا

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

الكاظمي إلى أمريكا.. هل يقع "التفاوض العراقي" في فخ "شراء الوقت" الذي يتبعه الأمريكيون للبقاء في العراق؟

طريق الخنوع الإماراتي من الظلّ إلى النور.. هل هو اتفاق سلام أم استسلام؟

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

سفير ايران في بغداد: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين(ع)

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

"إسرائيل" تصدر أمراً بهدم مسجد في القدس المحتلة

الإثنين 26 محرم 1442
 
 
 
 
 
"إسرائيل" تصدر أمراً بهدم مسجد في القدس المحتلة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت اليوم الاثنين، أمرا بهدم مسجد القعقاع في بلدة سلوان في القدس الشرقية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة سلوان، وفق ما نقلته وكالة "معا"، أن طواقم البلدية الإسرائيلية اقتحمت بلدة سلوان جنوب الأقصى، وعلقت إخطارات هدم وبلاغات استدعاء على منشآت عدة، ومن بينها مسجد القعقاع في حي أبو تايه.

وأضاف المركز أن البلدية أمهلت السكان 21 يوما للاعتراض على قرار الهدم، وفي حال عدم الاعتراض وحضور الجلسة ستقوم المحكمة بتنفيذ قرار الهدم خلال شهر.

وأردف المركز أن مسجد القعقاع بني بتبرعات من أهالي المنطقة قبل حوالي 8 سنوات وتمت توسعته قبل عامين ببناء الطابق الثاني، ليخدم أهالي الحي البالغ عددهم ما يزيد عن 7 آلاف نسمة، وتقام فيه الصلوات الخمس.

وأوضح أهالي حي أبو تايه أن طواقم البلدية الإسرائيلية تعلق بين الحين والآخر قرارات هدم على مسجد القعقاع مدعية أن البناء عبارة عن سكن وليس مسجدا.

وأكد الأهالي أنهم حاولوا خلال الفترة الماضية ترخيص وتوقيف إجراءات وقرارات الهدم دون جدوى.

من جانبه، أوضح عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، خالد أبو تايه، في حديث لموقع "قدس الإخبارية"، أن السلطات الإسرائيلية تستهدف المسجد منذ سنوات طويلة، ووضع مخالفات مالية على بناء الطابق الأول منه، كما أن المحكمة ستعقد جلسة خلال الشهر القادم للنظر في أمر الهدم الصادر بحقه أيضا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بلدة سلوان جنوب الأقصى مسجد القعقاع

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء