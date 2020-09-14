قاليباف: طهران ستتخذ خطوات جيدة لمواجهة مخططات "إسرائيل" في المنطقة

الوقت-قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم أمس، إن تطبيع دول خليجية علاقاتها مع "إسرائيل"، سيزعزع أمن المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رؤساء السلطات الثلاث في إيران التنفيذية والتشريعية والقضائية.

قاليباف أكد أنه لدى أميركا و"إسرائيل" مخطّطات خبيثة في المنطقة، وطهران ستتخذ خطوات جيدةً لمواجهتها.

بدوره، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاجتماع تناول القضايا والتطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك "المؤامرات التي تديرها أميركا والصهيوينة اليوم، وسبل متابعة هذه القضايا وضمان التعاون والاستقرار والأمن على صعيد المنطقة".

من جهة أخرى، أعلن روحاني أن التعاون بين السلطات الثلاث يضمن حلّاً أسرع للمشاكل والقضايا الراهنة في البلاد.

ونوه إلى أن الاجتماع عقد لأول مرة بعد انطلاق الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، مبيناً أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الهامة ولا سيما الاقتصادية في إيران.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى موضوع العملة الأجنبية وسبل توزيع الإيرادات المتعلقة بالصادرات غير النفطية وتلبية احتياجات البلاد في في مجال العملة الصعبة.

وتابع روحاني أن رؤساء السلطات الثلاث ناقشوا خلال اجتماعهم أيضاً، موضوع السيولة والاستثمارات وإزالة العقبات من مسار الإنتاج المحلي.