استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين بقصف جوي للتحالف السعودي

الوقت- أعلنت وزارة الصحة اليمنية بصنعاء، مساء أمس، عن استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين من جراء غارات جوية للتحالف السعودي على مديرية ماهلية جنوبي محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري يمني أن التحالف السعودي استهدف بـ33 غارة جوية، محافظات مأرب والجوف وصعدة خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل، طائرات التحالف شنت 14 غارة جوية على مديرية رحبة جنوبي مأرب و 4 غارات على مديرية مَدْغِل الجِدْعان، وغارة على مديرية صرواح غربي المحافظة، لإسناد قوات الرئيس هادي في صد هجمات الجيش واللجان في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية ومنعها من التقدم.

كما، قصفت طائرات التحالف السعودي بـ12غارة منطقة النُّضود الممتدة بين أطراف الجنوب الشرقي لمديرية خَبْ والشَّعْف في محافظة الجوف ومديرية الوادي شمالي محافظة مأرب.

كما أكد أن هناك غارات متجددة لطائرات التحالف السعودي على مديريتي مَجْزر ومَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب مأرب ومديرية رحبة جنوبي المحافظة ذاتها.

وبالتزامن، عاودت طائرات التحالف السعودي استهداف قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، كما واصلت التحليق فوق المدينة.

فيما استهدفت طائرات التحالف بغارتين جويتين مديرية الظاهِر الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن، واستهدفت أيضاً بـ12 غارة جوية مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شرق اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني برصد 116خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في الحُدَيْدَة بينها تحليق 10 طائرات حربية و8 استطلاعية.

المصدر أشار إلى أن القوات المتعددة للتحالف السعودي استحدثت تحصينات قتالية خلال الساعات الماضية وقصفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بالمدفعية.

يشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن سلاح الجو المسيّر نفذ هجوماً واسعاَ بعددٍ من الطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية وأهداف حساسة، في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية حيث حقّق إصاباتٍ دقيقة.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الهجوم يأتي رداً على التصعيد المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن.

فيما، تُواصل قوات التحالف السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحُديدة غرب اليمن، فيما شنّت طائراتها في وقت سابق، سلسلة غارات على محافظات مأرب والجوف والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.