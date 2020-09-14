الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس

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  الإثنين 26 محرم 1442

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عُذر أقبح من ذنب.. البحرين تفشل في تبرير تحالفها مع "إسرائيل"

عُذر أقبح من ذنب.. البحرين تفشل في تبرير تحالفها مع "إسرائيل" لم تتعلم المنامة من فشل أبو ظبي في تبرير تحالفها مع العدو الصهيونيّ بذرائع واهية، بل روجت بشكل فاشل لاختلاق إيجابيات لفعلتها النكراء، خاصة مع وجود رفض شعبيّ عارم داخل البلاد لتلك المسألة، حيث أشار وزير الخارجية البحرينيّ، عبد اللطيف الزياني

عضو مجلس النواب الأفغاني في حديث لـ "الوقت": لطالما دعم الشعب الأفغاني ابطال المقاومة في لبنان وفلسطين الوقت- قال عضو مجلس النواب الأفغاني "فاكوري بهشتي"، في معرض إدانته للسلوك الأمريكي ضد الحركات المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أبطال المقاومة الفلسطينيين واللبنانيين، إن "الشعب الأفغاني دعم دائمًا ابطال المقاومة الفلسطينيين واللبنانيين لأن هذه التيارات المقاومة كانت نموذجًا لكل المقاتلين المسلمين في العالم".

شبح التطبيع الثقيل يلقي بظلاله على قمة الجامعة العربية الوقت- عقد يوم الاربعاء الاجتماع الـ 154 لجامعة الدول العربية برئاسة فلسطين لبحث بعض القضايا المهمة للدول العربية...

تمهيد الرياض لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.. ابتداء ًمن المنامة وصولاً الى المنابر الدينية الوقت- بينما خصص إمام الجمعة في المسجد الحرام عبد الرحمن السديس ، يوم الجمعة الأسبوع الماضي ، جزءاً من خطبته بشأن العلاقات والسنة النبوية والتقاليد المتعلقة بالعلاقات مع اليهود ، حيث أثارت هذه الخطبة ردود فعل سلبية على هذه المسألة في الفضاء الإلكتروني

بعد أن خذلت الشعب الفلسطينيّ..الجامعة العربية عرابة التطبيع الصهيوني! ولا ننسى الأثر السلبيّ لما تُسمى "جامعة الدول العربيّة" في مسألة تصفيّة القضيّة الفلسطينيّة، حيث يعتبر الفلسطينيون أنّها باتت عراباً للتطبيع مع العدو الغاشم لتمرير "صفعة القرن" التي تهدف إلى محو القضيّة المركزيّة للعرب والمسلمين والأحرار.

أخبار

قاليباف: طهران ستتخذ خطوات جيدة لمواجهة مخططات "إسرائيل" في المنطقة

قاليباف: طهران ستتخذ خطوات جيدة لمواجهة مخططات "إسرائيل" في المنطقة

الوقت-قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم أمس، إن تط

جونسون: الاتحاد الأوروبي يهدد وحدة أراضي المملكة.. وإيرلندا ترد: هذا تحريف وليس الحقيقة الوقت-اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس، الاتحاد الأوروبي، بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة

100 مليون دولار من بلومبرغ لحملة بايدن الانتخابية في فلوريدا وترامب يردّ الوقت-يعتزم الملياردير مايكل بلومبرغ، الذي أنفق مليار دولار على محاولته الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي

استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين بقصف جوي للتحالف السعودي الوقت- أعلنت وزارة الصحة اليمنية بصنعاء عن استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين من جراء

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس الوقت-أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد 3 من عناصرها "وذلك خلال

"لا سلام مع الإرهاب".. تظاهرات بحرينية وحملات افتراضية منددة بالتطبيع الوقت-تستمر الحملات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي ض

عشية توقيع اتفاق التطبيع مع أبو ظبي والبحرين.. نتنياهو: سأجلب اتفاقية سلام مقابل السلام الوقت- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى المطار، إنه ذاهب

"القيادة الموحدة" الفلسطينية تعلن انطلاق المسيرة الشعبية الشاملة

اليهود يتظاهرون ضد نتنياهو في واشنطن الوقت- يستعد عشرات اليهود القاطنين في الولايات المتحدة، التظاهر ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الثلاثاء، خلال مُشاركته في مراسم توقيع اتفاقية التطبيع مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض.

حماس: تشكيل "القيادة الوطنية الشعبية" خطوة عملية لتحويل التوافق الوطني إلى إجراءات على الأرض الوقت- رحبت حركة حماس بخطوة تشكيل " القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية" في فلسطين وبصدور البيان الأول عن هذا الإطار، ما يمثل خطوة عملية لتحويل التوافق الوطني إلى إجراءات على الأرض.

عصابات ترويج المخدرات تتخذ الإمارات موطناً لها! الوقت- تحولت دولة الإمارات إلى مقصد رئيسي للعصابات الدولية الناشطة في مجال ترويج المخدرات بفعل حجم الفساد والانحلال المنتشر في الدولة والتزايد المستمر في أعداد المدمنين.

البرلمان الإيراني: محاولات فرض التطبيع بين "اسرائيل" ودول الخليج الفارسي ستزعزع أمن المنطقة الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن محاولات فرض التطبيع بين الكيان الصهيوني ودول الخليج الفارسي سيقود حتما الى زعزعة الأمن.

"المقاومة الشعبية" الفلسطينية تعلن يوم رفض شعبي انتفاضي الوقت- أصدرت "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية" بيانها الأول، الذي أعلنت فيه انطلاقة "مسيرة كفاحية شعبية شاملة، لن تنتهي إلا بإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين والقدس عاصمتها"، وذلك بالاعتماد على قرارات مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني.

ملياردير أمريكي يعتزم ضخ 100 مليون دولار دعماً لبايدن في الانتخابات الوقت- يعتزم الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ الذي انسحب من سباق ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020، ضخ مئة مليون دولار لمساعدة حملة جو بايدن في ولاية فلوريدا.

الرئيس الايراني: اجتماع السلطات الثلاث ناقش وضع العملة الصعبة وخفض التضخم الوقت- وقال الرئيس الايراني حسن روحاني ان اجتماع السلطات الثلاث ناقش قضايا العملة الصعبة والسيولة النقدية بالبلاد وما هي البرامج التي يجب تنفيذها وترجمتها على وجه السرعة.

وزيرا خارجية البحرين و"إسرائيل" يتبادلان الأحاديث "الودية" الوقت-ذكرت وكالة أنباء البحرين أن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الخارجية البحرينيالوقت-ذكرت وكالة أنباء البحرين أن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الخارجية البحريني

"تضع واشنطن في مأزق لا مخرج منه"..لماذا يتحدث الإعلام الصيني عن الصواريخ الروسية؟ الوقت-كشف موقع "سينا" الصيني تفاصيل عن خصائص منظمات الصواريخ الروسية، وقال إنها

إردوغان لماكرون: لا تعبث مع تركيا الوقت-حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس السبت من

مثول عناصر الشرطة المتهمين بقتل جورج فلويد أمام القضاء لأول مرة الوقت-مثل أربعة عناصر شرطة متهمين بقتل الأميريكي الأفريقي جورج فلويد في 25 آيار/مايو، والذي أثارت وفاته

حزب الله: المقاومة متمسكة بتحرير فلسطين بالكامل وترفض كل أشكال التطبيع الوقت-اعتبر حزب الله في بيان له، مساء أمس السبت، أن خطوة نظام البحرين في تطبيع العلاقات

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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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أخبار

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس

الإثنين 26 محرم 1442
 
 
 
 
 
الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس

الوقت-أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد 3 من عناصرها "وذلك خلال

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الوقت-أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد 3 من عناصرها "وذلك خلال مداهمة لمنزل أحد الإرهابيين في طرابلس".

وقال الجيش في بيان الأحد مساءً، إنه "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة".

وأضاف البيان أن قوى الجيش "تقوم بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".

ويعيش لبنان منذ 17 تشرين الماضي حالة من التوتر وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن المقرر اليوم أن يعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب تشكيلته الحكومية عند الساعة 11 صباحاً.

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