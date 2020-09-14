الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس

الوقت-أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد 3 من عناصرها "وذلك خلال مداهمة لمنزل أحد الإرهابيين في طرابلس".

وقال الجيش في بيان الأحد مساءً، إنه "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة".

وأضاف البيان أن قوى الجيش "تقوم بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".

ويعيش لبنان منذ 17 تشرين الماضي حالة من التوتر وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن المقرر اليوم أن يعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب تشكيلته الحكومية عند الساعة 11 صباحاً.