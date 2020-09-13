الرئيس الايراني: اجتماع السلطات الثلاث ناقش وضع العملة الصعبة وخفض التضخم

الوقت- وقال الرئيس الايراني حسن روحاني ان اجتماع السلطات الثلاث ناقش قضايا العملة الصعبة والسيولة النقدية بالبلاد وما هي البرامج التي يجب تنفيذها وترجمتها على وجه السرعة.

واضاف الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع السلطات الثلاث مساء اليوم السبت انه جرى في هذا الاجتماع، مناقشة قضايا العملة الصعبة والسيولة النقدية في البلاد وما هي البرامج التي يجب تنفيذها وترجمتها على وجه السرعة .

واوضح رئيس الجمهورية ان التعاون بين السلطات الثلاث يضمن حلّا اسرع للمشاكل والقضايا الراهنة في البلاد.

واشار روحاني، الى ان الاجتماع عقد اليوم لاول مرة بعد انطلاق الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي؛ مبينا انه تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الهامة ولاسيما الاقتصادية في ايران.

واضاف، ان الاجتماع تطرق الى موضوع العملة الاجنبية وسبل توزيع العائدات الناجمة عن الصادرات غير النفطية وتلبية احتياجات البلاد في مجال العملة الصعبة.

وتابع، ان رؤساء السلطات الثلاث ناقشوا خلال اجتماعهم ايضا، موضوع السيولة والاستثمارات وازالة العقبات من مسار الانتاج المحلي وذلك بناء على تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية، وقد طرحت قضايا جيدة في هذا الخصوص كما تم التاكيد على مواصلة هذه المباحثات.

وشدد روحاني على اهمية تعاون السلطتين التشريعية والقضائية مع السلطة التنفيذية في ظروف الحظر وتفشي فيروس كورونا، بهدف معالجة مشاكل المواطنين.

وعلى صعيد اخر، قال رئيس الجمهورية : ان الاجتماع تناول القضايا والتطورات الاخيرة في المنطقة، بما في ذلك المؤامرات التي تديرها امريكا والصهيوينة اليوم وسبل متابعة هذه القضايا وضمان التعاون والاستقرار والامن على صعيد المنطقة.