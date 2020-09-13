"تضع واشنطن في مأزق لا مخرج منه"..لماذا يتحدث الإعلام الصيني عن الصواريخ الروسية؟

الوقت-كشف موقع "سينا" الصيني تفاصيل عن خصائص منظمات الصواريخ الروسية، وقال إنها "أفظع من القنبلة النووية، وتصل إلى واشنطن في ربع ساعة، وتضع الولايات المتحدة في مأزق لا مخرج منه".

الموقع الصيني ركّز على الخصائص القتالية المميزة للمنظومات الصاروخية الروسية من طراز سارمات وأفانغارد ويارس، وتمثيلها خطراً بالغاً لأي عدو محتمل.

ولم يتردد الموقع في وصف مدى الخطورة التي يشكلها صاروخ أفانغارد الروسي على الولايات المتحدة، مفصلاً على نحو دقيق مميزات منظومة الصواريخ الروسية التي تسلحت بها حديثاً القوات الروسية، والتي يصل مداها إلى أكثر من عشرة آلاف كيلومتر.

ويؤكد "سينا"، أن الدفاع الجوي الأميركي غير قادر على اعتراض صواريخ أفانغارد التي أعلنت روسيا اطلاقها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ووفقاً له، فإن هذا الطراز من الصواريخ تكمن فعاليته في سرعته الفائقة القادرة على الوصول إلى واشنطن خلال 15 دقيقة، وقدرته على الاختفاء وهي مدة زمنية لن يكون لدى الأميركيين فيها الوقت حتى لشرب فنجان من القهوة فكيف على التصدي لهذا الصاروخ!