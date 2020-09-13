تمهيد الرياض لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.. ابتداء ًمن المنامة وصولاً الى المنابر الدينية

الوقت- بينما خصص إمام الجمعة في المسجد الحرام عبد الرحمن السديس ، يوم الجمعة الأسبوع الماضي ، جزءاً من خطبته بشأن العلاقات والسنة النبوية والتقاليد المتعلقة بالعلاقات مع اليهود ، حيث أثارت هذه الخطبة ردود فعل سلبية على هذه المسألة في الفضاء الإلكتروني.

حيث ذكر إمام الجمعة في المسجد الحرام الأسبوع الماضي ، خلال خطبه الجمعة ، أن الإسلام له تعاليم حول معاملة المسلمين مع غير المسلمين ، وفي هذا الصدد ، وفقًا لتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم في إعطاء ممتلكاته لليهود ، وكذلك أسلمة جار النبي اليهودي (صلى الله عليه وسلم) عندما رأى حسن سلوكه ، لكن اعتبر مستخدمو الفضاء الإلكتروني الخطبة ، والتي ألقيت بعد وقت قصير من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني ، بمثابة تشجيع للدول الإسلامية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ، ولهذا السبب تعرض لردود فعل وانتقادات حادة.

وبناء عليه ، وبالنظر إلى التحالف التاريخي بين عائلتي آل سعود وآل الشيخ ، والذي لعب آل الشيخ بموجبه دور مضفي الشرعية على سياسات آل سعود ، وكان هذا يحدث دون الكثير من المتاعب والعناء قبل بدء خطط الإصلاح الخاصة بابن سلمان ، والسؤال الذي يطرح نفسه الان هل سيرافق رجال الدين السعوديون ابن سلمان في قضية التطبيع أم لا؟

آل الشيخ وآل سعود، من التحالف التاريخي إلى الخلافات الحالية

إن العلاقات بشكل عام بين آل سعود وآل الشيخ لها جذور تاريخية ، وفي الواقع ، فإن تشكيل السعودية هو نتيجة لهذا التحالف ، ففي بداية تشكيل هذا التحالف ، أصدر آل الشيخ فتوى الجهاد والقتال ضد خصوم آل سعود ، وكان آل سعود يقودون جبهة القتال الميداني ضد منافسيهم في شبه الجزيرة ، حتى نجحوا أخيرًا في تشكيل حكومة تسمى السعودية، وقد عهد هذا التحالف تقليدياً بالشؤون الحكومية والسياسية إلى آل سعود منذ ذلك الوقت ، وقام بتخصص الشؤون الدينية والدينية لآل الشيخ على حساب إضفاء الشرعية على سياسات آل سعود.

استمر هذا التحالف دون أي مشاكل كبيرة قبل بدء برنامج الإصلاح لمحمد بن سلمان ولي عهد السعودية، ولكن منذ بداية هذا البرنامج، وخاصة برنامج الإصلاح الاجتماعي، دخلت هذه العلاقات حقبة جديدة صاحبها توتر وعدم ثقة.

في الواقع ، كان بعض العلماء ورجال الدين السعوديين ذوي النظرة الأكثر تقليدية مترددين في قبول هذه الإصلاحات وانتقدوا تصرفات ابن سلمان ، ما أدى إلى تعامل بن سلمان معهم وحتى سجن عدد كبير منهم ، وبالإضافة إلى ذلك ، عارض بعض رجال الدين السعوديين وخطباء السعودية منذ البداية ، وصول بن سلمان إلى السلطة خاصة بعد معرفتهم الجيدة به وفضلوا محمد بن نايف عليه ؛ ما أدى إلى ظهور الموجة الأولى من اعتقالات رجال الدين وروحانيي المملكة العربية السعودية بعد ثلاثة أشهر فقط من بداية ولاية ولي العهد بن سلمان ، حيث سُجن خلالها أشخاص مثل سلمان العودة ، وعائض القرني ، وعلي العمري بتهمة الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين ، وفي غضون ذلك ، تم توقيف حتى شخص مثل محمد العريفي ، المعروف بأنه شخص مقرب من الحكومة ، لفترة من الوقت.

وعلى هذا الاساس ، دخلت علاقات آل سعود مع رجال الدين السعوديين مرحلة جديدة بعد تتويج بن سلمان ، وأدت التوترات التي نشأت في هذه العلاقات ، الى اضعاف التحالف التاريخي بين آل الشيخ وآل سعود ، وبالتالي إلى حث الطرفين على أن يكونوا أكثر حذرا في أعمالهم أكثر من ذي قبل.

تمهيد الرياض لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والقلق من رد فعل آل الشيخ

تثبت مواقف السعودية وأفعالها في السنوات الأخيرة جيدًا أن الرياض أقامت علاقات وثيقة وسرية مع تل أبيب ، وفي الوقت نفسه ، نظرًا لتداعيات الكشف عن هذه العلاقات ، فإنها تتوخى الحذر حتى الآن.

ومع ذلك ، فإن إجراءات السياسة الخارجية البحرينية ، المصحوبة بنوع من التبعية والالتزام بالرياض ، تؤكد أن السعودية ليست فقط داعمًا قويًا لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، ولكنها أيضًا تستعد وتمهد لهذا الامر ، وبلا شك أن المنامة ستستضيف الكشف عن ما يسمى بصفقة القرن ومواقفها وتحركاتها الأخيرة في جامعة الدول العربية ، والتي أحبطت محاولة فلسطينية لعقد اجتماع وزاري لبحث اتفاقية التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني ، لذلك ، يبدو أن الرياض تمهد الطريق للانضمام إلى الإمارات في تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ، ورغم أنها تقيم علاقات سرية مع تل أبيب منذ فترة طويلة ، إلا أنها في طريقها للكشف عن هذه العلاقات.

وفي هذا الصدد ، فإن ادعاء بعض المسؤولين الصهاينة بأن هناك احتمالًا لتطبيع علاقات الكيان الصهيوني مع الدولتين المتاخمتين للخليج الفارسي ، يعزز التكهنات بشأن تطبيع وشيك للعلاقات بين الرياض والمنامة مع تل أبيب ، ومن الاسباب الرادعة للرياض في اتخاذ مثل هذا القرار هو رد فعل العلماء ورجال الدين السعوديين على هذا الفعل ، وعليه يبدو أن الرياض تنوي أخذ ذلك في الاعتبار قبل إعلان تطبيع علاقاتها مع تل أبيب ، من خلال بعض رجال الدين المقربين من الحكومة ، واتخاذ إجراءات للحد من تأثير موجة الاحتجاجات من قبل رجال الدين السعوديين ، والأهم من ذلك تأثير هذه الاحتجاجات على الناس.