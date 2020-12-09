الرئيس الايراني: اميركا مستاءة وغاضبة من ادارة الامور جيدا في ايران رغم الحظر وكورونا

الوقت- صرح الرئيس الايراني حسن روحاني بان اميركا مستاءة وغاضبة من الوضع في ايران لادارتها الامور بصورة جيدة رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب الحظر وكورونا.

وفي تصريحه اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اشار الرئيس روحاني الى ان القنوات الفضائية المناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية غاضبة جدا لتقدم الامور في المسار الصحيح في ايران رغم قضية تفشي فيروس كورونا وقال، لقد استملت اخيرا تقريرين من وزارة الامن عن مؤسسات اميركية يكشفان مدى استيائهم وغضبهم من ان ابواب المتاجر في ايران مفتوحة ويتجول المواطنون بصورة طبيعية وتقام مجالس العزاء (الحسيني) وتخدم المستشفيات المرضى ولا يواجهون شحة في الادوية، رغم ظروف الحظر وفيروس كورونا.

واضاف: ان المؤسستين المذكورتين اوردت بانهم (اميركا) فرضوا كل هذه الضغوط على ايران في ظل تفشي فيروس كورونا ليضيق المواطنون ذرعا بسبب عدم كفاية المستشفيات والاسرة والادوية وينزلوا من ثم الى الشوارع احتجاجا، الا ان الامور تسير بحيث يوجهون الشكر للحكومة وان دول المنطقة ترنو الى ايران وترى كيف ادارت قضية كورونا بصورة جيدة. ان هذا الامر يشير الى ان اعداءنا مستاؤون.

ونوه الى عداء اميركا ضد الشعب الايراني واضاف، لقد طلبنا قرضا بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي IMF لدعمنا من اجل اللقاحات والادوية في ظل تفشي كورونا، وقد وافق الجميع على ذلك ما عدا اميركا التي رفضت حصولنا على القرض لتكشف مدى ابتعادها عن الانسانية.

واعتبر رئيس الجمهورية ان حكام البيت الابيض لا يمتلكون ذرة من الانسانية واضاف: الادهى من ذلك، ان هنالك دولا صديقة لنا ولدينا ارصدة في بنوكهم الا انهم جمدوها وليسوا مستعدين للافراج عنها لتغطية حاجاتنا، اذ يقولون بان اميركا ضغطت عليهم وهم تراجعوا.

واعتبر مثل هذه الجريمة بانها لا سابق لها في التاريخ بان يمنعوا دولة من الاستفادة من اموالها الموجودة في بنوك اجنبية لتغطية حاجة شعبها بها من الادوية وقال، انهم يشعرون بالغضب بسبب انه كيف يعيش المواطنون الايرانيون حياتهم الطبيعية وتدار المستشفيات بصورة جيدة في ايران.