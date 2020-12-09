جنرال أمريكي يفصح عن الهجمات التي تعرّضت لها القوات الاميركية في العراق

الوقت- اعترف قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، بتعرض القوات الاميركية في العراق الى المزيد من الهجمات الصاروخية هذا العام.

وذكر ماكنزي خلال مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز" أثناء سفره الى المنطقة ان القواعد الاميركية واطرافها تعرضت لهجمات في النصف الأول من هذا العام أكثر مما حصل في النصف الأول من العام الماضي.

وزعم ماكنزي أن "الهجمات لم تسقط قتلى، وهذا شيء جيد، لكنهم مستمرون". وكانت وسائل اعلام اميركية قد تحدثت في وقت سابق عن وقوع اصابات في صفوف الجيش الاميركي نتيجة للهجمات الصاروخية التي تعرضت اليها في العراق.

وعندما سئل الجنرال ماكنزي عن سبب عدم وجود ضحايا خلال الهجمات التي تعرضوا لها قال كلام غريب " انهم لايستهدفوننا".