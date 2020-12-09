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  السبت 24 محرم 1442

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أخبار

محادثة حارة بين مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة مع سفير البحرين..هذا ما جاء فيها

السبت 24 محرم 1442
 
 
 
 
 
محادثة حارة بين مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة مع سفير البحرين..هذا ما جاء فيها
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الوقت- قال مندوب الكيان الاسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إنه أجرى "محادثة حارة" مع السفير البحريني جمال فارس الرويعي، الجمعة، تبادلا فيه التهاني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة علاقات دبلوماسية بين بلديهما.

وأضاف سفير الكيان في رسالة وزعها علي الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك "اتفقنا أيضًا على الاجتماع لمناقشة التعاون في الأمم المتحدة في قضايا الابتكار والتنمية الاقتصادية لصالح البلدين".

وقد أعلنت البحرين الجمعة التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الاسرائيلي، برعاية أمريكية، وهو ما أعلن عنه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأدانت الفصائل الفلسطينية هذا الاتفاق، واعتبره بعضها إصرارا على "تنفيذ صفقة القرن"، فيما ذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول لهذا الأمر.

وجاء إعلان اتفاق التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات ودولة الاحتلال، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبعد إعلان ترامب، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع الاحتلال، بعد مصر (1979) والأردن والإمارات .

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كلمات مفتاحية :

الفصائل الفلسطينية التطبيع البحريني الكيان الاسرائيلي جلعاد إردان

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