إيران تجري تجارب ناجحة على صواريخ كروز وطائرات مسيرة في "ذو الفقار 99"

الوقت-أجرت إيران في اليوم الثاني من مناورات "ذو الفقار 99" المشتركة للجيش الإيراني، تجارب ناجحة على صواريخ كروز البحرية سطح-سطح من طراز "نصر" القادر على تدمير الوحدات العائمة بوزن ثلاثة آلاف طن.

أيضاً، تم إطلاق صاروخ كروز ساحل -بحر من طراز "قادر" ضد أهداف بحرية سطحية على بعد أكثر من 200 كم وتدميرها بنجاح.

وفي سياق متصل، نجحت طائرة "سيمرغ" المسيرة بتدمير أهدافها في المياه البعيدة باستخدام القنابل الذكية والنقطوية بدقة في خلال المناورات.

وفي هذه المرحلة من المناورات، حلقت الطائرة بدون طيار "سيمرغ" من قاعدة الانطلاق وعلى مسافة تزيد عن ألف كيلومتر تمكنت من استهداف وحدة عائمة في المياه البعيدة باستخدام القنابل ذكية والنقطوية.

جدير بالذكر أن طائرة "سيمرغ" القتالية ذات مدى تشغيلي طويل ومدة طيران 24 ساعة، وهي قادرة على تنفيذ عمليات مختلفة مثل الدوريات والاستطلاع والعمليات القتالية.

كذلك، نفذت الطائرة الايرانية من دون طيار القتالية من طراز "كمان- 12" مهمتها المحددة مسبقاً بالرصد بنجاح خلال تحليقها فوق المنطقة التي تجري بها المناورات.

"كمان-12"، هي أول طائرة من دون طيار قتالية تابعة للجيش الإيراني، والتي تم تصميمها وصناعتها من قبل خبراء القوات الجوية.

وفي تتمة أنباء المناورات، نجحت طائرات "أبابيل" بدون طيار التابعة لسلاح الجو في تدمير أهدافها في منطقة المناورات باستخدام القنابل الذكية والنقطوية من طراز قائم.

وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال شهرام إيراني، إنه "تم اتخاذ سيناريوهات مختلفة ومعقدة في هذه المناورات لجعلها مطابقة لساحة المواجهة الحقيقية"، لافتاً إلى أنه "جرى تنفيذ خطط متعددة في هذه المناورات، لكن لن يتم الإعلان عن الكثير منها لبعض الاعتبارات".

وأضاف إيراني أن "القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني بامتلاكها أعداداً متنوعة من صواريخ كروز البحرية وبمختلف المديات، تمتلك قدرات إطلاق نيران صاروخية مؤثرة من منصات صاروخية ساحل –بحر وكذلك وحدات سطحية وتحت سطحية".

كما وأكد أن "صواريخ كروز البحرية لدى الجيش تحظى بإمكانيات خاصة من ضمنها رؤوس حربية مؤثرة بقدرة تفجير عالية وتنفيذ عليات في أجواء الحرب الالكترونية".

وأشار إلى أن "المنظومات الصاروخية ساحل –بحر للقوة البحرية للجيش منتشر في كل أنحاء سواحل البلاد الجنوبية"، وقال إنه "مع ازاحة الستار عن صاروخ كروز بحري بعيد المدى سيتم اتخاذ خطوة لافتة في القدرات الصاروخية للجيش والعقيدة الدفاعية لإيران".

وقد انطلقت مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الإيراني صباح الخميس جنوب البلاد، بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي على مساحة 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي.