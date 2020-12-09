ترامب: البحرين تنضم إلى الإمارات في إبرام اتفاق مع "إسرائيل"

الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن البحرين ستنضم إلى الإمارات في إبرام اتفاق مع "إسرائيل" لتطبيع العلاقات.

ورأى ترامب أنه "يوم تاريخي ومذهل لأن إعلانه يأتي في ذكرى 11 أيلول/سبتمبر"، مشيراً إلى أن "السعودية تقوم بأشياء ما كانت تقوم بها وعناصر الكراهية والقتال بدأت تتلاشى".

واعتبر أن "هذه الاتفاقات ستؤدي إلى تحولات كبيرة في المنطقة وهذا أمر مذهل"، بحسب تعبيره.

وتابع، "المزيد من الدول ستقوم بتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل"، والولايات المتحدة ستواصل وقوفها مع المنطقة"، لافتاً إلى أنه عندما تولى منصبه كان الشرق الأوسط في "حالة من الفوضى العارمة".

وثمن ترامب هذا الاتفاق، موضحاً "لم يكن لأحد يعتقد أن هذا الاتفاق الثاني أن يتم بهذه السرعة". كما رأى الرئيس الأميركي أنه "ربما هناك حدث إيجابي قد يحدث مع إيران".

وأعلن البيت الأبيض أنه تم التوصل للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مساء أمس بين ترامب، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بيان المشترك، إن ترامب ونتنياهو وملك البحرين اتفقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين "إسرائيل" والبحرين.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية البحريني سيمثل البحرين في مراسيم التوقيع على التطبيع في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل.

وبالتزامن، قال مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر لرويترز، إن إتفاق "إسرائيل" والبحرين "سيشمل فتح سفارتين".

وأشار كوشنر، إلى أنه "تم رفع القيود عن الطائرات الإسرائيلية في الأجواء السعودية والبحرينية بعد حظر استمر 48 عاماً".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أعلن عن إتفاق السلام بين "إسرائيل" والبحرين، قائلاً إن "الاتفاق سيوقع يوم الثلاثاء في البيت الأبيض إلى جانب إتفاق التطبيع مع الإمارات".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على "تويتر"، "أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية أمس بأن ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، من المتوقع أن يصل إلى الولايات المتحدة يوم الإثنين والإعلان عن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين إسرائيليين حديثهم عن "تقدمٍ في الاتصالات من أجل اتفاق تطبيع بين إسرائيل والبحرين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إنه من المتوقع أن "تعلن البحرين في القريب عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل".