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  الجمعة 23 محرم 1442

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عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات.. هل تذلّ قدمها باتجاه هاوية التطبيع؟ ليس هناك من شكٍ في أن الضغوط من الأمريكية والإماراتية ستضع مسقط أمام مجموعة من التحديات السياسة الخارجية، غير أنّ عُمان

العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة الإسلامية المعظم في إدانة المجلة الفرنسية... العصابات الصهيونية وراء المؤامرة بالإضافة إلى دعم وتأييد رسالة القائد الأعلى للثورة الإسلامية التي تدين إهانة الصحيفة الفرنسية للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت مجموعة من علماء المسلمين أن عصابات الکيان الصهيوني تقف وراء هذه المؤامرة الغربية.

نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق يرى القادة الفرنسيون أنه إذا أصبح الغرب أكثر تشددًا مع لبنان، فهناك احتمال أن تتحول بيروت شرقًا وتقبل عرض المساعدة المالية من الصين، وسيصبح الوضع أكثر تعقيدًا مما هو عليه.

لماذا لا يريد جعجع ألا يرد "حزب الله" على الاعتداءات الاسرائيلية؟ الوقت- في لبنان هناك أطراف وأحزاب لبنانية لا تبحث عن مصالح لبنان كدولة مستقلة وانما تعمل ليل نهار لدعم مصالحها الشخصية وتحقيقها حتى ولو على حساب الشعب اللبناني ومعاناته، ومن أبرز هذه الأحزاب "حزب القوات اللبنانية"...

استنكار شعبيّ إماراتيّ لقضية التطبيع.. ومعارضة شرسة لافتتاح سفارة للعدو في أبوظبي ظنّت الإمارات أنّ جريمة التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب ستمر بكل سهولة، لكن رياح الأحرار لم تسر كما تشتهي سفن الخيانة والعمالة، حيث لاقت هذه القضيّة تنديداً واسعاً بالأخصّ على المستويين الخليجيّ والإماراتيّ

أخبار

بيان أوروبي ثلاثي يرفض استخدام واشنطن "آلية الزناد" ضد طهران

بيان أوروبي ثلاثي يرفض استخدام واشنطن "آلية الزناد" ضد طهران

الوقت-أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضها استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران،

صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لمضاعفة جهوده في التعاون مع لبنان الوقت-أعلن صندوق النقد الدولي، مسا أمس الخميس، استعداده "لمضاعفة

دورية بحرية أوروبية توقف سفينة إماراتية للاشتباه في انتهاكها حظر السلاح على ليبيا الوقت-أعلن مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أن دورية بحرية تابعة للاتحاد أوقفت أمس الخميس، سفينة

انفجار ضخم يهزّ منطقة الزرقاء في الأردن الوقت-أعلنت وسائل إعلام أردنية وقوع انفجارات في معسكرات المدفعية

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ترامب: دول غير الإمارات قد تنضم لـ"اتفاق السلام".. بدأنا الحوار مع الملك السعودي الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن دولاً أخرى غير

تركيا: على الاتحاد الأوروبي التزام الحياد في نزاع شرق المتوسط مع اليونان الوقت-قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن "الاتحاد الأوروبي

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"الصحة العالمية": 35 لقاحاً ضد فيروس كورونا يخضع للتجربة على البشر الوقت-أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس،

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أخبار

بيان أوروبي ثلاثي يرفض استخدام واشنطن "آلية الزناد" ضد طهران

الجمعة 23 محرم 1442
 
 
 
 
 
بيان أوروبي ثلاثي يرفض استخدام واشنطن "آلية الزناد" ضد طهران

بيان أوروبي ثلاثي يرفض استخدام واشنطن "آلية الزناد" ضد طهران

الوقت-أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضها استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران،

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الوقت-أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضها استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران، مطالبةً بالحفاظ على الاتفاق النووي شريطة أن تعود طهران للالتزام بتعهداتها.

وقالت الخارجية الألمانية، في تغريدتين، مساء أمس الخميس: "مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لديها موقف موحّد وهو رفض "آلية الزناد" الأميركية والحفاظ على الاتفاق النووي لكن يجب على إيران أولاً أن تعود للالتزام بتعهداتها".

هذا وأكّدت الخارجية الإيرانية الشهر الماضي أن العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوم على مبدأ الشفافية، مشيراً إلى أن ما تستند إليه أميركا لتفعيل "آلية الزناد" ليس له أي أساس قانوني.

وبنفس الشهر، قدم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، طلباً رسميّاً إلى مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وترى واشنطن أن طهران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015، وأن العقوبات تم رفعها مقابل التزاماتها، لذلك يجب إعادة فرضها فيما يعرف بـ"آلية الزناد" وهي "العودة إلى الوضع السابق "سناب-باك".

يذكر أن الولايات المتحدة أخفقت في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاءٍ آخرين عن التصويت.

وتؤدي "آلية الزناد" أو "سناب باك" في حال تفعيلها إلى العودة التلقائية للحظر الدولي ضد إيران، والتي تم تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1" عام 2015.

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كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب آلية الزناد إيران الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأميركية الاتفاق النووي الايراني

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