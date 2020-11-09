انفجار ضخم يهزّ منطقة الزرقاء في الأردن

الوقت-أعلنت وسائل إعلام أردنية وقوع انفجارات في معسكرات المدفعية التابعة للجيش الأردني في منطقة الغباوي في محافظة الزرقاء.

ونقلت وكالة "بترا" عن وزير الإعلام أمجد العضايلة قوله إن الانفجار وقع داخل مستودع "يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي شرق مدينة الزرقاء".

وأشارت التحقيقات الأولية، بحسب العضايلة، إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.

وقال العضايلة نقلاً إن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الانفجار لم يسفر عن إصابات في الأرواح حتى اللحظة.

وأظهرت المشاهد المتداولة على مواقع التواصل سحب دخان كبيرة للإنفجار الذي هزّ المنطقة الواقعة شمال شرق العاصمة الأردنية.

وأكدت وسائل إعلام أردنية أن المنطقة المذكورة باتت مغلقة أمنياً، وتشهد تواجداً مكثفاً لقوات الأمن والدفاع المدني.