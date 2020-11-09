ترامب: دول غير الإمارات قد تنضم لـ"اتفاق السلام".. بدأنا الحوار مع الملك السعودي

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن دولاً أخرى غير الإمارات "قد تنضم إلى الاتفاق مع إسرائيل".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده شرعت في حوار مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، معقباً أنه وفي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، فإن "إيران ستوقع اتفاقاً معنا في أول أسبوع أو أول شهر".

ويذكر أن حفل توقيع اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات سيجري في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم.

وأكد الرئيس الأميركي أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيغادر واشنطن في "رحلة تاريخية" إلى الدوحة، لبدء مفاوضات السلام الأفغانية في قطر، مضيفاً أن هناك "توافق بشكل جيد" بين إدارته وطالبان.

وهذا ما أكده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي رحّب في بيان، بالإعلان عن بدء "مفاوضات السلام" في أفغانستان في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، مضيفاً أن "بدء هذه المحادثات، فرصة تاريخية لأفغانستان، لإنهاء 4 عقود من الحرب وإراقة الدماء".

وتعهد ترامب بتخفيض عديد القوات الأميركية إلى 4000 في أفغانستان، خلال فترة زمنية قصيرة، وإلى 2000 في العراق، مشدداً على أن ليس من طبعه "الخوض في حروب كما كان يظن البعض، ولكن طبعي هو السلام".

وتابع: "نحن خرجنا تقريباً من العراق ومن سوريا".

وفي ما يخص فيروس كورونا، صرّح ترامب بأنه سيعلن قريباً عن لقاحات مضادة لكورونا و"ربما في أقرب مما تعتقدون"، موضحاً أن الأميركيين سيشاهدون "نتائج رائعة جداً جداً من التجارب السريرية للقاح المضاد لكورونا".

وتابع: "نأمل في تجاوز ذروة منحنى الإصابات بفيروس كورونا.. نريد المدارس أن تفتح وأن تبقى مفتوحة"، مستبعداً القيام بعمليات إغلاق بسبب كورونا من جديد.

وأشار ترامب إلى أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، "يستخدم فيروس كورونا لأهداف سياسية"، مدعياً أنه "سعيد جداً لتعريض حياة الاميركيين للخطر".

وكرر ترامب اتهامه للصين بخصوص انتشار الفيروس، قائلاً: "الصين هي مسؤولة عن مشكلة كورونا، هي التي سمحت بتفشيه، وأنا لم أكذب بشأن الفيروس".