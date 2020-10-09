أميركا: "الديمقراطيون" يسقطون مشروع "حزمة انعاش اقتصادية" قدمها "الجمهوريون"

الوقت-فشل مجلس الشيوخ الأميركي في المصادقة على حزمة انعاش اقتصادية قدمها الحزب الجمهوري بقيمة 300 مليار دولار "للتخفيف من تداعيات وباء كورونا".

وجاءت نتيجة التصويت 52 صوتاً مقابل 47، فيما كانت هناك حاجة إلى 60 صوتاً لتمرير المشروع، حيث أن جميع "الديمقراطيين" صوتوا ضد المشروع "الجمهوري".

وهذا وحاول ترامب اليوم التقليل من مدى خطورة فيروس كورونا المستجد في بداية تفشيه، وذلك وفق تسجيلات صوتية لمقتطفات من مقابلة أجراها معه الصحافي الأميركي بوب وودورد نشرت الأربعاء.

وأضاف "أردت أن أقلل على الدوام من مدى خطورته (الفيروس)، وما زلت أرغب بالتقليل من مدى خطورته، لأني لا أريد أن أخلق حالة من الذعر".

واعترف الرئيس الأميركي بأن إدارته كانت تريد تقليل الذعر وخلق حالة من الهدوء ومنع ارتفاع أسعار الأقنعة والمعدات الطبية، وأضاف في الحديث عن فيروس كورونا "لو لم نقم بما قمنا به لكنا شهدنا ملايين الوفيات"، معتبراً أنه "قلل من مدى خطورة كوفيد-19 لتجنّب الهستيريا".