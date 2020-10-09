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  الجمعة 23 محرم 1442

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العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة الإسلامية المعظم في إدانة المجلة الفرنسية... العصابات الصهيونية وراء المؤامرة بالإضافة إلى دعم وتأييد رسالة القائد الأعلى للثورة الإسلامية التي تدين إهانة الصحيفة الفرنسية للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت مجموعة من علماء المسلمين أن عصابات الکيان الصهيوني تقف وراء هذه المؤامرة الغربية.

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أخبار

"الصحة العالمية": 35 لقاحاً ضد فيروس كورونا يخضع للتجربة على البشر

الخميس 22 محرم 1442
 
 
 
 
 
"الصحة العالمية": 35 لقاحاً ضد فيروس كورونا يخضع للتجربة على البشر

"الصحة العالمية": 35 لقاحاً ضد فيروس كورونا يخضع للتجربة على البشر

الوقت-أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس،

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الوقت-أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، عن مساعٍ لتطوير نحو 180 لقاحاً ضد فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم.

وقال غيبريسوس، إن "35 لقاحاً من مجمل هذه اللقاحات، تخضع لتجارب على البشر، كما جرى تحديد العديد من الأدوية العلاجية التي تساعد في الحالات الشديدة للإصابة بفيروس كورونا".

وتابع غيبريسوس: "أثبت أحد الأدوية، وهو ديكساميثازون، فعاليته في علاج المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة من فيروس كورونا. ووجد أن بعضهم الآخر غير فعّال أو لا يزال قيد الاختبار".

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أمس الأربعاء، إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا للتداول العام، وذلك "بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته".

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن النتائج الأولى للتجارب السريرية التي بدأت بعد تسجيل اللقاح، سيتم نشرها في المجلات العلمية في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

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