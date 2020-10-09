الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟

الوقت- إن إساءة استخدام مفهوم الحرية وحرية التعبير عن الرأي في الغرب للترويج للإسلاموفوبيا ومواجهة التأثير المتزايد للرسالة الروحية للإسلام على العالم الاستهلاكي للغرب، كانت دائمًا استراتيجية ثقافية تتبعها الحكومات الغربية خاصة بعدما رأت تزايد إقبال الغربيين على الرسالة السمحاء التي يحملها الدين الإسلامي.

وقد ازداد هذا الأمر مؤخرًا بسبب تنامي التيارات اليمينية والعنصرية في الساحتين الاجتماعية والسياسية لهذه الدول ، وتعرضت الأقليات الدينية والعرقية ، خاصة ديانة المسلمين ، لضغوط ومضايقات في معظم الدول الغربية. وتشمل هذه المضايقات إهانة معتقدات المسلمين باسم حرية التعبير ومحاولة تشويه تعاليم الإسلام بأنها تحرض على العنف من خلال شن دعايات إعلامية مغلوطة على نطاق واسع.

في الآونة الأخيرة ، أعلنت مجلة شارلي إيبدو الأسبوعية الفرنسية ، التي لها تاريخ في نشر مضامين تسيء إلى المقدسات الإسلامية ، وخاصة الرسول الأعظم ، أنها تعتزم إعادة نشر الكاريكاتور المهين للرسول الأكرم الذي نشرته اول مرة عام ٢٠١٥ وذلك بمناسبة البدء بمحاكمة الأشخاص المتورطين في مهاجمة مكتب المجلة في ذات العام وتم قتل 12 عضوًا من هيئة تحريرها بسبب الكاريكاتير.

ومن المقرر إجراء محاكمة لـ 10 أشخاص متهمين بالتعاون في هجوم 2015 على مكتب الصحيفة منهما شقيقين من أصل جزائري هما سعيد كواشي وشريف كواشي ، يوم الأربعاء المصادف 10 نوفمبر. وقد ذكرت وسائل الإعلام أن الدافع وراء الهجوم يعود الى ردة فعل غاضبة ضد المضامين المهينة لرسول الاسلام من قبل هذه المجلة.

أثارت المجلة لأول مرة جدلًا واسعًا في عام 2006 عندما اعادت نشر رسم كاريكاتوري مهين نشرته صحيفة جايلز بوستن الدنماركية ضد نبي الإسلام ، مما أثار احتجاجات من المسلمين في جميع أنحاء العالم ، وقد اُجبرت الحكومة الفرنسية بقيادة جاك شيراك على إغلاق العديد من المراكز السياسية والثقافية لها في الدول الاسلامية. وفي وقت لاحق من عام 2011 ، نشرت المجلة الفرنسية مرة أخرى مضمونًا مهينًا لنبي الإسلام والمسلمين.

دوافع تشارلي إبدو

مراجعة سريعة لسوابق مجلة ايبدو، ستبين السبب الرئيسي للأفعال المناهضة للدين والمثيرة للجدل لهذه المجلة. مجلة تشارلي إيبدو هي خليفة مجلة Harakri ، التي استمرت من 1960 إلى 1961. أعيد نشر المجلة في عام 1966 بعد إغلاقها من قبل الحكومة الفرنسية لإهانة القيم الوطنية ، وفي عام 1970 ، هذه المرة بعد وفاة الجنرال شارل ديغول ، تم إغلاقها لإهانته شخصيًا.

وفي الثمانينيات ، أعاد طاقم التحرير القديم نشر المجلة من جديدة تحت الاسم الجديد "تشارلي إيبدو" (كناية عن شارل ديغول). لكن إنخفاض أعداد الطبعات والإنتقادات حول جودة المحتوى، أدى إلى أن تكون المجلة نصف مغلقة حتى انضمت مجموعة أخرى إلى فريق المجلة القديم وفي عام 1992 تم إطلاق تسمية تشارلي ايبدو على المجلة لتستأنف بذلك عملها من جديد.

هذه المجلة ، التي لم تأخذ صيتها على نطاق واسع ، اتخذت اسلوب نشر رسوم كاريكاتورية مهينة لشخصيات بارزة ، بما في ذلك لزعماء اليمين المتطرف وسياسيون ومشاهير ومختلف الأديان ، لجذب الجمهور - بما في ذلك، رسوم كاريكاتورية مهينة للسيدة مريم العذراء خلال الأسابيع الماضية، وسرعان ما صنعت المجلة لنفسها اسمًا.

لكن بطبيعة الحال ، فإن محرري الصحيفة ، نظرًا لتجربة ردود الفعل على مضامين الصحيفة الدنماركية ، كانوا يعلمون أنه لا يمكن لأي من هذه الإجراءات أن تحل محل نشر صورة كاريكاتورية مسيئة لنبي الإسلام كي تحقق الشهرة وكذلك تحقق مبيعات كبيرة جدًا في السوق.

وفي هذا الصدد ، يمكن أن نشير إلى كلام ريتشارد مالكا ، محامي الصحيفة الأسبوعية بعد هجوم عام 2015 ، الذي قال: تشارلي إيبدو ستقوم الأسبوع المقبل بتوزيع غير مسبوق يبلغ مليون نسخة من المجلة (لكنها نشرت ثلاثة ملايين نسخة). وكان توزيع المجلة العادي يبلغ حوالي 60 ألف نسخة قبل أسبوع من الهجوم على مكتبها.

تم توزيع العدد الجديد من مجلة شارلي إبدو بثلاثة ملايين نسخة في جميع أنحاء فرنسا ، حيث اصطف بالفعل عدد كبير من المتسوقين أمام بعض مناطق توزيع المجلة. وكان هذا العدد من المجلة حقق فعلا ثلاثة ملايين مبيعات ، تم بيعها كلها بسرعة.

في بعض أجزاء باريس ، تم بيع جميع إصدارات شارلي إبدو في غضون دقائق ، وفي بعض الحالات ، تم تشكيل صفوف طويلة من المتسوقين أمام نقاط التوزيع ، بالإضافة إلى ترجمتها بـ 16 لغة ، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والإسبانية والتركية والإيطالية. وفي العدد الثاني الذي نُشر بعد الهجوم ، أُعلن أن أسبوعية شارلي إيبدو ستنشر هذا العدد في سبعة ملايين نسخة بدلاً من مليوني نسخة متوقعة ، بسبب الشعبية غير المسبوقة لإصدارها الأخير.

الإرهاب الثقافي الغربي

رداً على الانتقادات التي وُجهت حول نشر مضامين مسيئة لمعتقدات المسلمين ونبي الإسلام ، قالت حكومة ماكرون إن التجديف والكفر هو أيضًا جزء من حرية التعبير. لكن كيف لا تشمل مزاعم حرية التعبير والتسامح، المسلمات الفرنسيات اللائي تعرضن لضغوط بموجب قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة في عام 2004 أو غرامة قدرها 150 دولارًا لارتدائهن الحجاب؟

كما وجهت النيابة العامة الفرنسية مؤخرا لائحة اتهام لمجلة فالوريس أكتويلز الأسبوعية المحافظة بعد نشرها صورة مهينة لأعضاء سود في البرلمان الفرنسي. أليس إهانة إحدى المقدسات الرئيسية لأكثر من مليار مسلم حول العالم هو بمثابة إهانة لجميع البشر وعمل عنصري وإرهابي؟

إن تكرار هذه الأعمال مع الضوء الأخضر للحكومات الغربية، مرتبط بالتأكيد بمشروع الإسلاموفوبيا ، الذي تم تنفيذه لسنوات بهدف الاستعمار الجديد وخلق الانقسامات الطائفية بين المجتمعات الإسلامية.

من ناحية أخرى ، قال آية الله خامنئي ، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ايران، في رسالة مهمة يدين هذا العمل الشنيع لمجلة شارلي إيبدو وبدعم من الحكومة الفرنسية: "إن السياسات العميقة للصهاينة ودول الاستكبار من شأنها في الوقت الراهن، حرف حكومات وشعوب غرب آسيا عن الخطط المشؤومة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني للمنطقة".