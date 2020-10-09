مخاوف جديدة تهدد الاقتصاد التركي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 23 محرم 1442

إخترنا لكم

عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات.. هل تذلّ قدمها باتجاه هاوية التطبيع؟

عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات.. هل تذلّ قدمها باتجاه هاوية التطبيع؟ ليس هناك من شكٍ في أن الضغوط من الأمريكية والإماراتية ستضع مسقط أمام مجموعة من التحديات السياسة الخارجية، غير أنّ عُمان

العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة الإسلامية المعظم في إدانة المجلة الفرنسية... العصابات الصهيونية وراء المؤامرة بالإضافة إلى دعم وتأييد رسالة القائد الأعلى للثورة الإسلامية التي تدين إهانة الصحيفة الفرنسية للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت مجموعة من علماء المسلمين أن عصابات الکيان الصهيوني تقف وراء هذه المؤامرة الغربية.

نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق يرى القادة الفرنسيون أنه إذا أصبح الغرب أكثر تشددًا مع لبنان، فهناك احتمال أن تتحول بيروت شرقًا وتقبل عرض المساعدة المالية من الصين، وسيصبح الوضع أكثر تعقيدًا مما هو عليه.

لماذا لا يريد جعجع ألا يرد "حزب الله" على الاعتداءات الاسرائيلية؟ الوقت- في لبنان هناك أطراف وأحزاب لبنانية لا تبحث عن مصالح لبنان كدولة مستقلة وانما تعمل ليل نهار لدعم مصالحها الشخصية وتحقيقها حتى ولو على حساب الشعب اللبناني ومعاناته، ومن أبرز هذه الأحزاب "حزب القوات اللبنانية"...

استنكار شعبيّ إماراتيّ لقضية التطبيع.. ومعارضة شرسة لافتتاح سفارة للعدو في أبوظبي ظنّت الإمارات أنّ جريمة التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب ستمر بكل سهولة، لكن رياح الأحرار لم تسر كما تشتهي سفن الخيانة والعمالة، حيث لاقت هذه القضيّة تنديداً واسعاً بالأخصّ على المستويين الخليجيّ والإماراتيّ

أخبار

بيان أوروبي ثلاثي يرفض استخدام واشنطن "آلية الزناد" ضد طهران

بيان أوروبي ثلاثي يرفض استخدام واشنطن "آلية الزناد" ضد طهران

الوقت-أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضها استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران،

صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لمضاعفة جهوده في التعاون مع لبنان الوقت-أعلن صندوق النقد الدولي، مسا أمس الخميس، استعداده "لمضاعفة

دورية بحرية أوروبية توقف سفينة إماراتية للاشتباه في انتهاكها حظر السلاح على ليبيا الوقت-أعلن مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أن دورية بحرية تابعة للاتحاد أوقفت أمس الخميس، سفينة

انفجار ضخم يهزّ منطقة الزرقاء في الأردن الوقت-أعلنت وسائل إعلام أردنية وقوع انفجارات في معسكرات المدفعية

عدوان "إسرائيلي" على حلب الوقت-اعلنت وزارة الدفاع السورية أن عدواناً "إسرائيلياً" استهدف

رفضاً للتواجد الإسرائيلي في سقطرى..خروج مظاهرات في زنجبار اليمنية الوقت-تشهد مدينة زنجبار في محافظة أبين، جنوب اليمن، تظاهرات رافضة للتواجد الإسرائيلي على كافة الأراضي اليمنية.

ترامب: دول غير الإمارات قد تنضم لـ"اتفاق السلام".. بدأنا الحوار مع الملك السعودي الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن دولاً أخرى غير

تركيا: على الاتحاد الأوروبي التزام الحياد في نزاع شرق المتوسط مع اليونان الوقت-قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن "الاتحاد الأوروبي

أميركا: "الديمقراطيون" يسقطون مشروع "حزمة انعاش اقتصادية" قدمها "الجمهوريون" الوقت-فشل مجلس الشيوخ الأميركي في المصادقة على حزمة انعاش اقتصادية قدمها الحزب الجمهوري

"الصحة العالمية": 35 لقاحاً ضد فيروس كورونا يخضع للتجربة على البشر الوقت-أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس،

الاتحاد الأوروبي يحذّر بريطانيا من خروج فوضوي! الوقت-طلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا، اليوم الخميس، أن تلغي على وجه السرعة خطة لخرق اتفاقية

الجيش اللبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق بلدة عيتا الشعب الوقت-أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي

"الجهاد" تدعو السلطة الفلسطينية للانسحاب من الجامعة العربية.. و"حماس": ما حصل دليل انحراف وعجز الوقت-دعا رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

"أنصار الله": الجامعة العربية بوق دعاية رخيصة للسعودية والإمارات الوقت-علّق المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، على نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

طائرة إيرانية تنضم إلى مروحيات الجيش السوري لإِخماد الحرائق الوقت-انضمت طائرة إيرانية إلى مروحيات الجيش السوري لإِخماد الحرائق الكبيرة المستمرة

موسكو تنذر السفير الألماني.. وتدين "استغلال" قضية نافالني الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أنها وجّهت احتجاجاً وإنذاراً للسفير الألماني ل

ترامب مرشح لجائزة نوبل! الوقت-رشّح برلماني يميني نرويجي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام لعام

الليرة التركية تواصل خسائرها أمام الدولار الوقت-تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار، أمس الأربعاء، تحت تأثير تنامي العزوف عن المخاطر، والذي زاد ضغوط البيع في العالم.

حزب الله: سياسة العقوبات لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان الوقت-علّق حزب الله في بيان على القرار الأميركي بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل

الجامعة العربية: لا توافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض التطبيع

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الاتحاد الأوروبي يحذّر بريطانيا من خروج فوضوي!

"الصحة العالمية": 35 لقاحاً ضد فيروس كورونا يخضع للتجربة على البشر

العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة الإسلامية المعظم في إدانة المجلة الفرنسية... العصابات الصهيونية وراء المؤامرة

أميركا: "الديمقراطيون" يسقطون مشروع "حزمة انعاش اقتصادية" قدمها "الجمهوريون"

بيان أوروبي ثلاثي يرفض استخدام واشنطن "آلية الزناد" ضد طهران

ترامب: دول غير الإمارات قد تنضم لـ"اتفاق السلام".. بدأنا الحوار مع الملك السعودي

ما هو دور تركيا وقطر في فشل اتفاق الرياض؟

"أنصار الله": الجامعة العربية بوق دعاية رخيصة للسعودية والإمارات

تركيا: على الاتحاد الأوروبي التزام الحياد في نزاع شرق المتوسط مع اليونان

انفجار ضخم يهزّ منطقة الزرقاء في الأردن

الجيش اللبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق بلدة عيتا الشعب

الکیان الاسرائیلي يهدّد أرواح الأسرى بكورونا.. و"حماس" تطالب بتدخل دوليّ فوريّ

رفضاً للتواجد الإسرائيلي في سقطرى..خروج مظاهرات في زنجبار اليمنية

صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لمضاعفة جهوده في التعاون مع لبنان

عدوان "إسرائيلي" على حلب

رفع حظر توريد الأسلحة لقبرص.. كبح جماح تركيا على حساب تسليح البحر الأبيض المتوسط

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات.. هل تذلّ قدمها باتجاه هاوية التطبيع؟

إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين.. أين تذهب ثروات الشعب السوري؟

العنجهية الأمريكية يلخصها "شينكر".. الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين

خشية رد "حزب الله" ... الكيان الصهيوني يتأهب شمال فلسطين

العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال

استنكار شعبيّ إماراتيّ لقضية التطبيع.. ومعارضة شرسة لافتتاح سفارة للعدو في أبوظبي

روحاني: الإدارة الأميركية لو كانت تتعامل بإنسانية لما منعت إرسال الدواء إلى إيران

صحيفة وول ستريت جورنال: فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة غير مرجّح

جولة هنية في بيروت.. الأهداف والدلالات

بعد تظاهرات ضد العنصرية.. بورتلاند الأميركية تشهد حملة اعتقالات واسعة

ماراثون المفاوضات الليبية يواجه عاصفة من الخلافات الداخلية والدولية قد تُعيق نجاحه

عُمد مدن أميركيّة لترامب بعد تهديده لهم: عليك الإقرار بأنك لست فوق القانون

الامام الخامنئي: إهانة المجلّة الفرنسيّة للرّسول الأعظم ترمي إلى حرف الأذهان عن مخططات أمريكا والكيان الصهيوني

السيادة اللبنانية على المحك.. ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية

طريق الخنوع الإماراتي من الظلّ إلى النور.. هل هو اتفاق سلام أم استسلام؟

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

فشل أمريكا في تمديد حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.. فما هي التداعيات؟

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب

اللواء "باقري": نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير ولن نتسامح مع من يسعى للاضرار بالأمن القومي الإيراني

أحزاب جزائرية: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي طعنة جديدة في جسد الأمة العربية

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

مخاوف جديدة تهدد الاقتصاد التركي

الجمعة 23 محرم 1442
 
 
 
 
 
مخاوف جديدة تهدد الاقتصاد التركي

مواضيع ذات صلة

صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية

كورونا يحبس أنفاس تركيا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في الوقت الذي تحاول فيه حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية صب جُل تركيزهم على التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتوجيه الرأي العام في هذا الاتجاه ، لكن الوضع الاقتصادي في تركيا يثير القلق للأتراك وللخبراء الإقتصاديين ولا يمكن تجاوز الأبعاد الظاهرية لهذه الأزمة من خلال التجاهل والإهمال.

يقارب الدولار الأمريكي الواحد في الوقت الراهن ٧ ليرات ونصف، في حين أصبحت هذه العلمة أكثر غلاء بمقدار 12 سنتًا خلال الأيام القليلة الماضية فقط. ومع ذلك ، فإن ارتفاع قيمة الدولار بنسبة واحد سنت يجلب عواقب جديدة ، سواء من حيث القوة الشرائية للناس أو من حيث سداد ديون تركيا البالغة 150 مليار دولار.

بالإضافة إلى ارتفاع الدولار وهبوط الليرة ، أثارت قضية البطالة قلق المجتمع التركي ورجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين. ووفقًا للتقارير الرسمية، وتحديدًا في طبعة اليوم من صحيفة "جمهوريت" التركية، فقد مليون مواطن تركي وظائفهم في الأشهر السبعة الماضية وحدها ، وطالبوا الحكومة بالتأمين ضد البطالة. لكن هذا العام ، سنّت الحكومة التركية قانونًا ينص على أنه لا يحق لأي مدير في القطاع العام أو الخاص فصل أي عامل أو موظف.

وقال مراد كوبيلاي ، المحلل في موقع أكسفورد إيكونوميكس: "تظهر الاستطلاعات أن تركيا تقف على خطوة واحدة أدنى من اقتصاد الأرجنتين الضعيف من حيث التضخم وزيادة السيولة". "كل الظروف السلبية والخصائص المقلقة للاقتصاد الأرجنتيني في 2018 باتت الآن واضحة في إقتصاد تركيا أيضًا".

قال أوفوريم زيلوت ، المحلل الاقتصادي في صحيفة يني تشاغ: "على مدى 15 إلى 20 عامًا الماضية ، رأينا باستمرار أن الاقتصاد التركي دائمًا في حالة من الغفلة والصدمة ، وليس لدى الحكومة أي استعداد وإجراء لمواجهة الظروف الإقتصادية غير الإعتيادية". وأضاف "في ظل هذه الظروف خاصة بعد تفشي فيروس كورونا تلقى اقتصادنا صدمة موجعة وتم تحديد سياستنا النقدية وإدارة العملات الأجنبية في الوقت الذي وصل فيه الدولار إلى أعلى معدلاته ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها".

وقال زيلوت "الحكومة تتحدث عن عودة الظروف الطبيعية بعد انتهاء كورونا. لكن لأسباب مالية واقتصادية والأدلة التي نراها حاليًا، علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وغير العادية في الأوقات العادية!"

الاقتصاد وكورونا

لدى القادة السياسيين والاقتصاديين في حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية عدد من التفسيرات الثابتة حول الغلاء والتضخم والمشاكل الاقتصادية والبطالة وهي كالتالي كما يراها زيلوت:

1. وجود مؤامرة أجنبية ضد البلاد، وأيادي في لندن وبعض الأماكن الأخرى ، تؤثر سلباً على قيمة الليرة التركية من خلال مجموعة من الأعمال العدائية والخبيثة ، وتسعى إلى جعل تركيا بحاجة إلى صندوق النقد العالمي، لتفقد بذلك استقلالها السياسي وتكون قرارات سياستها الخارجية ، بيد أمريكا وأوروبا.

2. الصورة الاقتصادية لتركيا ليست بالسوء الذي تزعمه المعارضة! نحن نبالغ في الأمور ، وبالمناسبة ، تشهد بعض المدن والمحافظات ، نموًا وتقدمًا اقتصاديًا وليس تراجعًا اقتصاديًا.

3. أوقف فيروس كورونا تجارتنا السياحية ، مما يعني تجفيف مصدرين مهمين لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا.

آراء المعارضة

تحالف الشعب ، الذي يشكل بمشاركة حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليج دار اوغلو والحزب الجيد بزعامة ميرال أكشنر ، كان يحاول مهاجمة حكومة أردوغان والحزب الحاكم في الأشهر الأخيرة أثناء تفشي فيروس كورونا.

هم يتهمون حكومة أردوغان ، وعلى وجه الخصوص صهره ، وزير المالية بيرات البيرق ، بالعجز وعدم الكفاءة ، ويرون بأنه على الرغم من أن فيروس كورونا قد أضر بتجارة تركيا والسياحة وأساسيات الاقتصاد التركي ، فإن الأسباب الرئيسية لارتفاع الدولار وارتفاع بطالة لا تتعلق بكورونا فقط، وقد لعبت السياسات النقدية والمالية الحكومية الخاطئة دورًا رئيسيًا.

وقال كمال كليجدار اوغلو بشأن الوضع الاقتصادي الراهن في تركيا: "تم اعتقال العديد من مواطنينا حتى الآن بتهمة سرقة الحليب المجفف في المتاجر. لقد جعلتم الأم تضطر إلى سرقة الحليب لإطعام طفلها. يوجد في العديد من المتاجر الآن أجهزة إنذار لزيت الزيتون وعلب الحليب المجفف. انا اوجه كلامي إلى أولئك الذين أداروا البلاد لمدة 18 عامًا. "لماذا وصلت تركيا الى هذا المستوى؟"

وقالت شريكة السيد كليجدار اوغلو، السيدة ميرال أكشنر ، زعيمة الحزب الجيد: "لنفكر فيها قليلا، يحصل المتقاعد في تركيا على راتب شهري قدره 2000 ليرة، 800 ليرة للايجار و 400 ليرة للكهرباء والغاز والمياه ويبقى منها 800 ليرة. هل بإمكان المواطن أن يقضي شهرًا كاملًا بـ 800 ليرة فقط؟ تشير الأدلة أنه لا يمكنه ذلك. ألا يخجل الحزب الحاكم من خلق مثل هذه الظروف للمتقاعدين؟".

يعتقد معارضو أردوغان وباغجلي أن إثارة قضية الإعدام في الأوساط الإعلامية والسياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع الاقتصادي في تركيا. ويعتقدون أن سياسيي ائتلاف الجمهور وفريق أردوغان يسعون لإشغال الرأي العام في مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام في القانون الجنائي التركي ام لا، كي لا يرغب المواطنون في الحديث عن صعوبات المعيشة.

بالطبع أن كليجدار اوغلو وأكشنر ليسوا وحدهم الآن ، فقد انضم إليهم جميع المعارضين القدامى والجدد تقريبًا. من علي بابا جان ، وزير المالية السابق والزعيم الحالي لحزب الديمقراطية والتقدم ، إلى تامل كراملا أوغلو ، زعيم حزب السعادة الإسلامي ، ورئيس الوزراء السابق والزعيم الحالي لحزب المستقبل ، أحمد داوود أوغلو ، وزعماء حزب الشعب الديمقراطي وأعضاء في حزب العمال الكردستاني.

عند تحليل تصريحات معارضي أردوغان حول الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ، تجدر الإشارة إلى أن معظمهم ، لا يوجهون خطاباتهم إلى الحكومة، بل إلى الشعب ، ويستخدمون الأدبيات والمصطلحات والأساليب التي يمكن في المستقبل ، أن تكسب لهم العديد من الأصوات.

لذلك ، من الطبيعي أن تكون أسباب ودوافع المعارضة في تحدي السياسة الاقتصادية لحكومة أردوغان حزبية وسياسية ، لكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الحياة في تركيا أصبحت أكثر تكلفة وأن الدولار الأمريكي في ازدياد مطّرد مما أدى ارتفاع معدلات البطالة إلى خلق ظروف اقتصادية جديدة لتركيا في الأشهر الأخيرة ، واجهت خلالها الطبقة الوسط والفقيرة عقبات خطيرة لكسب لقمة العيش.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تركيا الاقتصاد التركي اردوغان اكشنر بيرات البيرق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء