طائرة إيرانية تنضم إلى مروحيات الجيش السوري لإِخماد الحرائق

الوقت-انضمت طائرة إيرانية إلى مروحيات الجيش السوري لإِخماد الحرائق الكبيرة المستمرة في المناطق الجبلية بريف حماه الغربي في سوريا.

وبحسب وكالة سانا فإن الطائرة الإيرانية تستطيع حمل نحو 40 طناً من المياه فيما تواصل فرق من الإطفاء والدفاع المدني عمليات الإِطفاء على الأرض.

هذا وتجددت النيران في حراج قرى بيت عتق والحكر وعين شمس في ريف مصياف الجنوبي الغربي، وتحاول فرق الإطفاء وعناصر الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي تطويقها خشية تمددها إلى غابات وحقول عين حلاقيم وحزور.

بدوره، أكّد رئيس مجلس بلدة عين حلاقيم راغب كوسا في تصريح لوكالة "سانا" أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تبذل قصارى جهدها للسيطرة على النيران في القرى المذكورة ومنع زحفها باتجاه الحراج والأشجار المثمرة العائدة لعين حلاقيم وحزور اللتين تم إعلان السيطرة على الحريق الضخم الذي نشب فيهما على مدى اليومين الماضيين منذ ساعات.