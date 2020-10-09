ترامب مرشح لجائزة نوبل!

الوقت-رشّح برلماني يميني نرويجي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام لعام 2021، لـ"مساهمته في التوسط لإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات".

وقال عضو البرلمان عن الحزب التقدمي اليميني كريستيان تيبرينج-جيده، لوكالة "رويترز" إنه يرشح ترامب "لمساهمته في السلام بين إسرائيل والإمارات، إنه اتفاق متميز".

وأبدى الرئيس الأميركي امتنانه لترشيحه للجائزة، حيث أعاد نشر 17 تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، تحدثت عن ترشيحه لجائزة نوبل، معلقاً على 2 منها بالقول "شكراً".

وسبق أن رشح تيبرينج جيده الرئيس الأميركي للجائزة عام 2019، لـ"جهوده الدبلوماسية مع كوريا الشمالية"، فيما رشحه هذا العام أيضاً، بسبب سحب القوات الأميركية من العراق.

وهناك آلاف لهم حق ترشيح أناس لنيل جائزة نوبل للسلام، منهم أعضاء برلمان وحكومات وأساتذة جامعات، ومن حصلوا على الجائزة من قبل.

وأغلق باب الترشيح للجائزة في 31 كانون الثاني/يناير، ويُعلن اسم الفائز في 9 تشرين الأول/ أكتوبر في أوسلو.