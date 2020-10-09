الليرة التركية تواصل خسائرها أمام الدولار

الوقت-تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار، أمس الأربعاء، تحت تأثير تنامي العزوف عن المخاطر، والذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وسجلّت الليرة مستوى متدنياً عند 7.4920، لتصل خسائرها مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري، إلى نحو 21%، بين أسوأ العملات أداء في العالم. ومع ذلك، فقد تفوقت على نظيراتها في الأسواق الناشئة في أحدث الجلسات.

ونُقل عن وزير المالية براءت ألبيرق قوله، إن بوسع البلاد الاستفادة من تبعات جائحة فيروس كورونا العالمية عبر ليرة تنافسية، يتم وضعها في قلب استراتيجية جديدة، للتحرك نحو اقتصاد يركز أكثر على الصادرات.