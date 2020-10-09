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  الخميس 22 محرم 1442

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نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق يرى القادة الفرنسيون أنه إذا أصبح الغرب أكثر تشددًا مع لبنان، فهناك احتمال أن تتحول بيروت شرقًا وتقبل عرض المساعدة المالية من الصين، وسيصبح الوضع أكثر تعقيدًا مما هو عليه.

لماذا لا يريد جعجع ألا يرد "حزب الله" على الاعتداءات الاسرائيلية؟ الوقت- في لبنان هناك أطراف وأحزاب لبنانية لا تبحث عن مصالح لبنان كدولة مستقلة وانما تعمل ليل نهار لدعم مصالحها الشخصية وتحقيقها حتى ولو على حساب الشعب اللبناني ومعاناته، ومن أبرز هذه الأحزاب "حزب القوات اللبنانية"...

استنكار شعبيّ إماراتيّ لقضية التطبيع.. ومعارضة شرسة لافتتاح سفارة للعدو في أبوظبي ظنّت الإمارات أنّ جريمة التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب ستمر بكل سهولة، لكن رياح الأحرار لم تسر كما تشتهي سفن الخيانة والعمالة، حيث لاقت هذه القضيّة تنديداً واسعاً بالأخصّ على المستويين الخليجيّ والإماراتيّ

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أخبار

الحرس الثوري يستنكر بشدة الاساءة للنبي (ص)

الحرس الثوري يستنكر بشدة الاساءة للنبي (ص)

الوقت- استنكر حرس الثورة الاسلامية، يوم الاربعاء، بشدة ما قامت به المجلة الفرنسية من الإساءة للنبي محمد (ص)، واصفا بأنها مخطط صهيوأميركي لحرف أذهان العالم عن المؤامرات الجارية في منطقة غرب آسيا.

أمريكا تعلن تقليص عدد قوات بلادها في العراق الى 3 الاف الوقت- اعلنت أمريكا انها ستقلص عدد قواتها في العراق الى 3000 الاف جندي، وان البدء بالانسحاب سيكون الشهر الجاري، وياتي قرار سحب القوات الاميركية، تحت تاثير الضربات التي تتلقاها بشكل متواصل، في ظل الرفض الشعبي الواسع لوجودها على الاراضي العراقية.

فلسطينيون يحتجون ضد موقف الجامعة العربية من التطبيع الإماراتي الوقت- خرج الفلسطينيون في مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية، بوقفات احتجاجية ضد الجامعة العربية، بعد اسقاط مشروع القرار الفلسطيني, وتساءلوا عما اذا تخلى العرب عن فلسطين.

محلل سياسي مصري: زيارة ماكرون للبنان والعراق تشكل حلقة من مؤامرة صهيونية غربية جديدة ضد جبهة المقاومة الوقت- اعتبر المحلل السياسي والناشط الاعلامي المصري، إلهام المليجي، ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان والعراق، تشكل حلقة من مؤامرة صهيونية غربية جديدة ضد جبهة المقاومة في المنطقة.

إلهان عمر تعلق على دعوة أنصار ترامب لاغتيال الديمقراطيين الوقت- علقت عضو مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، على دعوة أحد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاغتيال الديمقراطيين.

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الحكومة الألمانية تعتزم خفض عديد جنودها في العراق الوقت- المانيا تعتزم خفض عديد قواتها في العراق الى اقل من الف جندي، وقالت وكالة الانباء الالمانية ان "الحكومة الألمانية تعتزم خفض عديد جنودها في العراق إلى 500 جندي فقط".

إعلام أميركي: ترامب غير راضٍ عن عمل إسبر ويسعى لتبديله الوقت-أفادت مصادر في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه غير راضٍ عن عمل وزير ا

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عون: التجديد لليونفيل لمصلحة الحفاظ على الاستقرار الوقت-اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أن "التجديد للقوات الدولية العاملة

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أخبار

الحرس الثوري يستنكر بشدة الاساءة للنبي (ص)

الخميس 22 محرم 1442
 
 
 
 
 
الحرس الثوري يستنكر بشدة الاساءة للنبي (ص)
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الوقت- استنكر حرس الثورة الاسلامية، يوم الاربعاء، بشدة ما قامت به المجلة الفرنسية من الإساءة للنبي محمد (ص)، واصفا بأنها مخطط صهيوأميركي لحرف أذهان العالم عن المؤامرات الجارية في منطقة غرب آسيا.

وأصدر حرس الثورة الاسلامية الاربعاء، بيانا استنكر فيه بشدة الإساءة التي قامت بها مجلة فرنسية لساحة النبي الأعظم (ص)، واصفا بأنها مخطط صهيوأميركي لحرف اذهان العالم عن المؤامرات الجارية في منطقة غرب آسيا.

وجاء في جانب من البيان، ان فشل الاستكبار والصهيونية في سياساتهما المعادية ضد الامة الاسلامية وبقاء سيناريوهاتهما المتسلسلة بتراء في اثارة التخويف من الاسلام، دفع قادة الادارة الاميركية والكيان الصهيوني الارهابيين الى وضع مخططات جديدة وفاشلة مسبقا، لتكريس الغفلة والتحريف لدى الرأي العام العالمي وخاصة لدى الامة الاسلامية، تجاه ما يمر في هذه الايام في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية.

وأضاف البيان: ان إعادة المجلة الفرنسية الاساءة للنبي الأعظم (ص)، تعد حلقة في سلسلة المؤامرات الجديدة لأعداء الامة الاسلامية في الظروف التاريخية الخطيرة الراهنة، والتي تزامنت مع رفع الستار عن تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وبين حكام بعض الدول العربية.

ولفت البيان الى ان الاساءة للنبي الاعظم (ص) جاءت بذريعة حرية الرأي، في حين ان مجرد التفكير والتشكيك بموضوع الهولوكوست يعد جريمة لا تغتفر في فرنسا، مشددا على ان عناد وحقد الشبكة الصهيوأميركية ضد العالم الاسلامي، والذي تخفيه خلف شعارات حقوق الانسان وحري الرأي المخادعة، تزيد من عبء وضرورة مسؤولية الشعوب والحكومات الاسلامية في عدم الغفلة ولو للحظة في مواجهة المخططات الغربية والصهيونية الشيطانية المشؤومة التي تحاك للإسلام والأمة الاسلامية.

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ايران حرس الثورة بيان استنكار الاساءة النبي محمد (ص)

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