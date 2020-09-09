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  الأربعاء 21 محرم 1442

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أخبار

إلهان عمر تعلق على دعوة أنصار ترامب لاغتيال الديمقراطيين

إلهان عمر تعلق على دعوة أنصار ترامب لاغتيال الديمقراطيين

الوقت- علقت عضو مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، على دعوة أحد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاغتيال الديمقراطيين.

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عون: التجديد لليونفيل لمصلحة الحفاظ على الاستقرار الوقت-اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أن "التجديد للقوات الدولية العاملة

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أخبار

إلهان عمر تعلق على دعوة أنصار ترامب لاغتيال الديمقراطيين

الأربعاء 21 محرم 1442
 
 
 
 
 
إلهان عمر تعلق على دعوة أنصار ترامب لاغتيال الديمقراطيين
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الوقت- علقت عضو مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، على دعوة أحد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاغتيال الديمقراطيين.

وأظهرت لقطات الفيديو رجلاً يقول: أعتقد أن هولاء القادة الديمقراطيين الذين سمحوا بحدوث ذلك يجب أن يُقتلوا بالرصاص في الشارع، وذلك تعقيباً على تجمع مئات المحتجين على اضطهاد السود في الولايات المتحدة حول البيت الأبيض، منذ مساء السبت الماضي، مرددين شعارات مثل "لا سلام بدون عدالة"، و"حياة السود مهمة".

وكتبت إلهان على تويتر: عندما تكون ديمقراطياً فإن وسائل الاعلام تجعلك مضطراً إلى الرد على كل نافذة مكسورة وزجاجة يلقيها المتظاهرون، بغض النظر عن سبب الاحتجاج، ولكن عندما يهتف أنصار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لاغتيال الديمقراطيين، فإن رد الفعل هو الصمت.

وباتت إلهان شخصية سياسية بارزة على مستوى الولايات المتحدة، منذ فوزها بمقعدها البرلماني في الدائرة الخامسة في عام 2018، ولمواقفها الجريئة كجزء من مجموعة تقدمية مؤثرة في مجلس النواب معروفة باسم السكواد.

وباعتبارها واحدة من أكثر الأصوات شجاعة في مجلس النواب الأمريكي، فقد خاضت إلهان عمر معركة مليئة بالتعليقات الصارخة مع دونالد ترامب، وكان لتعليقاتها المنتقدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي أصداء واسعة في البلاد أثارت جنون اللوبي الإسرائيلي واليمين الأمريكي المتطرف.

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البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي ترامب إلهان عمر ولاية أرويجون

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