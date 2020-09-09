إعلام أميركي: ترامب غير راضٍ عن عمل إسبر ويسعى لتبديله

الوقت-أفادت مصادر في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه غير راضٍ عن عمل وزير الدفاع مارك إسبر، ويسعى لتبديله بوزير شؤون المحاربين القدامى، روبيرت ويلكي.

ونقلت قناة "NBC" الأميركية عن 3 مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية أن "ترامب أصبح مقتنعاً بضرورة إقالة إسبر من منصب وزير الدفاع، وقد بحث هذا الموضوع مع ويلكي بشكل مباشر الشهر الماضي في البيت الأبيض".

وأوضحت مصادر القناة أن "إجراء التعديل في قيادة البنتاغون من غير المرجح أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية".

وسبق أن أفادت وكالة "بلومبرغ"، في أوائل آب/ أغسطس، بأن ترامب يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع حال الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أن قائد البنتاغون أبلغ المقربين به بنفسه بنيته الاستقالة أياً كانت نتائج السباق الرئاسي.

وفي حزيران/ يونيو ذكرت "NBC" أن ترامب نظر في احتمال إقالة إسبر بشكل فوري بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التي فجرها مقتل المواطن من ذزي البشرة السووداء جورج فلويد.

في سياق متصل، لم يستبعد المحامي السابق للرئيس الأميركي مايكل كوهين، إمكانية أن يمضي ترامب بعيداً إلى "درجة بدء حرب من أجل تأمين إعادة انتخابه رئيساً".

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" قال كوهين إن "ترامب سيفعل أي شيء للفوز وقد يشمل ذلك تزوير الاقتراع".