تحديد موعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي مع"إسرائيل"

الوقت-قال مسؤول أميركي إن توقيع اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" وأبوظبي تقرر في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري في البيت الأبيض.

بالتوازي لفتت وسائل اعلام إسرائيلية إلى حفل توقيع اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات سيجري في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم.

كذلك، أوضحت أنه سيجري التوقيع برعاية رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب ومشاركة وفد إسرائيلي برئاسة نتنياهو ووفد إماراتي رفيع برئاسة وزير الخارجية عبد الله بن زايد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن من البيت الأبيض يوم 13 آب/أغسطس الماضي عن اتفاق تطبيع علاقات بين الإمارات و"إسرائيل"، فيما زار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين أبو ظبي، لإجراء محادثات ستفضي إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين.