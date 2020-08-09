سقوط أكثر 7272 طفلاً شهيداً وجريحاً جراء قصف العدوان على اليمن

الوقت- رصد المركز اليمني لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 7250 طفل بين شهيد وجريح جراء استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي منذ مارس 2015، فيما أكثر من 5.5 مليون طفل معرضون لخطر أمراض الطفولة بسبب الحصار الذي أدى تردي الأوضاع الصحية.

وأطلق المركز اليمني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين تقريره الأول الذي يرصد جرائم تحالف العدوان بحق أطفال اليمن منذ 2015- 2020 تحت شعار "طفولة بلون الدم ورائحة الموت".

وأوضح التقرير أن عدد الأطفال الشهداء جراء الهجمات الجوية من قبل تحالف العدوان منذ 2015 حتى 2020 بلغ 3468 طفلا والجرحى 3804 طفل.

ووفقا لإحصاءات المركز فإن 91% من إجمالي الضحايا الأطفال نتجت عن الهجمات الجوية لدول تحالف العدوان.

وإلى ذلك أوضحت إحصائية المركز أن أكثر من 5.5 مليون طفل معرضون لخطر أمراض الطفولة مع تدني تقديم خدمات الرعاية الصحية والتغذية جراء الحصار وإغلاق العدوان للمطارات والموانئ.