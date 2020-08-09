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  الثلاثاء 20 محرم 1442

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استنكار شعبيّ إماراتيّ لقضية التطبيع.. ومعارضة شرسة لافتتاح سفارة للعدو في أبوظبي ظنّت الإمارات أنّ جريمة التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب ستمر بكل سهولة، لكن رياح الأحرار لم تسر كما تشتهي سفن الخيانة والعمالة، حيث لاقت هذه القضيّة تنديداً واسعاً بالأخصّ على المستويين الخليجيّ والإماراتيّ

التظاهرات الامريكية.. الحكومة الامريكية تحاول رفع وتيرة قمع المتظاهرين الوقت- لا تزال الاحتجاجات في الولايات المتحدة الامريكية، التي بدأت قبل ثلاثة أشهر ردًا على الاغتيال العنصري لجورج فلويد ، مستمرة ، ولم تسفر سياسات دونالد ترامب القمعية لوقفها عن أي نتائج حتى الآن

ماراثون المفاوضات الليبية يواجه عاصفة من الخلافات الداخلية والدولية قد تُعيق نجاحه الوقت- في الوضع الحالي، إن أهم التحديات التي تواجه المفاوضات الاخيرة، وجود خلافات داخلية بين طرفي النزاع، مما قد يقلل من إمكانية قبول نتائج المفاوضات حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.

العنجهية الأمريكية يلخصها "شينكر".. الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين الوقت- لم تعد السياسة الأمريكية خفية على أحد، خاصة بعد غزو العراق؛ المرحلة التي قدمت الصورة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية التي ارتكبت أفظع الجرائم هناك تلاها التدخل في الشأن السوري وسرقة نفط السوريين وحرق أراضيهم ...

أخبار

موسكو تسرد في اطار اينفوغراف اجراءات اميركا لتقويض الاتفاق النووي

موسكو تسرد في اطار اينفوغراف اجراءات اميركا لتقويض الاتفاق النووي

الوقت- نشر مكتب ممثلية روسيا في فيينا، اينفوغراف، سردت فيه كل محاولات اميركا ضد ايران خلال العام 2020 والتي ترى موسكو بانها استهدفت تقويض الاتفاق النووي، واعتبرت انها فشلت لغاية الان.

سقوط أكثر 7272 طفلاً شهيداً وجريحاً جراء قصف العدوان على اليمن الوقت- رصد المركز اليمني لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 7250 طفل بين شهيد وجريح جراء استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي منذ مارس 2015، فيما أكثر من 5.5 مليون طفل معرضون لخطر أمراض الطفولة بسبب الحصار الذي أدى تردي الأوضاع الصحية.

حكومة الوفاق الليبية تبحث مع وزير الدفاع الياباني إنجاح الحوار الليبي الوقت- بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق في ليبيا محمد الطاهر سيالة، مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، الوضع الحالي في ليبيا و"انطلاق حوار المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في المملكة المغربية وسبل دعم وإنجاح هذا الحوار للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا".

خشية رد "حزب الله" ... الكيان الصهيوني يتأهب شمال فلسطين الوقت- يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حالة التأهب القصوى شمال فلسطين المحتلة خشية من رد "حزب الله اللبناني" على استشهاد أحد مناضليه في سوريا.

الإمارات: ابن زايد سيزور كيان الاحتلال الإسرائيلي قريباً الوقت- قال رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "علي النعيمي"، إن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، سيزور كيان الاحتلال اللاسرائيلي قريباً.

بعد التطبيع الإماراتي.. قناة عبرية تصرّح أن تطبيع البحرين سيعلن بعد أسبوعين الوقت- ذكرت القناة الإسرائيلية الـ12، أن رئيس الموساد الإسرائيلي “يوسي كوهين”، يجري اتصالات حثيثة مع كبار المسؤولين البحرينيين؛ للإعلان عن الاتفاق وتنسيق التطبيع بينهما.

الامام الخامنئي: إهانة المجلّة الفرنسيّة للرّسول الأعظم ترمي إلى حرف الأذهان عن مخططات أمريكا والكيان الصهيوني الوقت- أصدر قائد الثورة الإسلاميّة بياناً استنكر فيه الإهانة التي ارتكبتها مؤخّراً مجلّة فرنسيّة بحقّ الرّسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم(.

" الصحة العالمية": كورونا لن يكون آخر وباء الوقت-قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مساء أمس الاثنين

محكمة سعودية تأمر بالسجن لـ 8 مدانين في قضية خاشقجي الوقت-ذكرت وسائل إعلام حكومية سعودية، أمس الاثنين، أن محكمة أصدرت حكماً نهائياً في قضية مقتل

بالعبوات الناسفة.. هجوم على رتل أميركي في العراق الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بشن هجوم بالعبوات الناسفة على رتل للدعم اللوجستي

رداً على واشنطن...بكين تعلّق تصاريح مراسلين أجانب الوقت-علّقت الصين تجديد تصاريح مراسلين أجانب عديدين توظفهم وسائل إعلام أميركية على خلفية

ترامب: نحن نحمي ألمانيا من روسيا الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إننا نحمي ألمانيا من روسيا وهي دولة في حلف الناتو لكنها

وزير الخارجية السويسرية يقيّم إيجاباً زيارته إلى طهران الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال استقباله وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس، أن

الجيش اللبناني يتدخل بعد سقوط قتيل باشتباكات الطريق الجديدة الوقت-أعلن الجيش اللبناني سقوط قتيل وجريحين خلال إشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة

الرئاسة التركية: هناك شك بمصداقية القضاء السعودي حول قضية خاشقجي الوقت-قالت الرئاسة التركية إن الحكم السعودي في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي

بكين تفرض قيودا على تأشيرات صحفيين أمريكيين الوقت- قال "نادي المراسلين الأجانب في الصين"، إن بكين فرضت قيودا على تأشيرات 5 صحفيين على الأقل يعملون في 4 وسائل إعلام أمريكية.

روحاني: الحظر الاميركي على إيران حظر ظالم الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن خلال استقباله وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس أن التاريخ اثبت بان الشعب الايراني لن يستسلم امام غطرسة وبلطجة اي قوة كبرى، حقيقة واصفاً الحظر الاميركي على إيران بأنه حظر ظالم.

الرئيس التركي: لن نسمح لأحد بنهب ثرواتنا الوقت- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريف نظام التأمين الجديد، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح لأحد بنهب ثرواتها ومقدرات شعبها.

لمواجهة عار التطبيع .. المعارضة الإماراتية تصعد خطواتها الوقت- تصعد شخصيات معارضة إماراتية خطواتها لمواجهة عار تطبيع النظام الإماراتي مع كيان العدو الصهيوني عبر إطلاق فعاليات شعبية إلكترونية تستهدف تأكيد الرفض الشعبي لاتفاق إشهار التطبيع.

بريطانيا وفرنسا تؤكدان الحاجة للتوصل سريعا لاتفاق بشأن بريكست الوقت- اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحاجة لإحراز تقدم هذا الشهر على صعيد المحادثات بشأن "بريكست" والتوصل سريعا إلى نتيجة.

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أخبار

سقوط أكثر 7272 طفلاً شهيداً وجريحاً جراء قصف العدوان على اليمن

الثلاثاء 20 محرم 1442
 
 
 
 
 
سقوط أكثر 7272 طفلاً شهيداً وجريحاً جراء قصف العدوان على اليمن
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الوقت- رصد المركز اليمني لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 7250 طفل بين شهيد وجريح جراء استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي منذ مارس 2015، فيما أكثر من 5.5 مليون طفل معرضون لخطر أمراض الطفولة بسبب الحصار الذي أدى تردي الأوضاع الصحية.

وأطلق المركز اليمني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين تقريره الأول الذي يرصد جرائم تحالف العدوان بحق أطفال اليمن منذ 2015- 2020 تحت شعار "طفولة بلون الدم ورائحة الموت".

 وأوضح التقرير أن عدد الأطفال الشهداء جراء الهجمات الجوية من قبل تحالف العدوان منذ 2015 حتى 2020 بلغ 3468 طفلا والجرحى 3804 طفل.

ووفقا لإحصاءات المركز فإن 91% من إجمالي الضحايا الأطفال نتجت عن الهجمات الجوية لدول تحالف العدوان.

وإلى ذلك أوضحت إحصائية المركز أن أكثر من 5.5 مليون طفل معرضون لخطر أمراض الطفولة مع تدني تقديم خدمات الرعاية الصحية والتغذية جراء الحصار وإغلاق العدوان للمطارات والموانئ.

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