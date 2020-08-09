الإمارات: ابن زايد سيزور كيان الاحتلال الإسرائيلي قريباً

الوقت- قال رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "علي النعيمي"، إن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، سيزور كيان الاحتلال اللاسرائيلي قريباً.

وأضاف النعيمي في حديث لموقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، نشر اليوم الثلاثاء، أن اتفاق التطبيع بين أبوظبي و"تل أبيب" سيوقع قريباً في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن "واشنطن تعمل على أن يحضر حفل توقيع اتفاق التطبيع أكبر عدد من الزعماء العرب".

كما أوضح المسؤول الإماراتي أن الرحلات الجوية المباشرة بين أبوظبي و"تل أبيب" ستبدأ بعد التوقيع على الاتفاق.

وفي سياق متصل انتقد النعيمي الجانب الفلسطيني قائلاً إنهم "ما زالوا يعيشون في الماضي"، وطالبهم بالعودة إلى المفاوضات مع "إسرائيل" حسب تعبيره.

كما أكد المسؤول الإماراتي أنه في حال اندلعت حرب بين غزة والاحتلال الإسرائيلي فإن العلاقات بين بلاده وتل أبيب "لن تتأثر".

وكانت القناة التلفزيونية العبرية الخاصة "12" قالت، يوم أمس الاثنين، إن الاتصالات تتسارع بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي، في 22 من الشهر الجاري في البيت الأبيض.

وأعلنت "إسرائيل" والإمارات، في 13 أغسطس الماضي، تطبيع العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق تم بوساطة الولايات المتحدة، وقوبل اتفاق العار برفض فلسطيني واسع (قيادة وشعبا)، كونه خيانة لفلسطين وقضيته المحقة .